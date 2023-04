Veľkú noc poznačila obrovská tragédia: Pri nehode v Liptovskom Mikuláši prišli o život súrodenci Emma a Erik!

Polícia dnes ráno informovala, že pri nehode v Liptovskom Mikuláši zomreli traja ľudia. V aute, ktoré po náraze do stĺpa, ostalo úplne na šrot, sedeli pritom štyria mladí ľudia od 19 do 22 rokov. "Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo skoro ráno v Liptovskom Mikuláši k nárazu osobného motorového vozidla zn. Volkswagen Golf do stĺpa. Vo vozidle sa nachádzali 4 osoby vo veku od 19 do 22 rokov. Muž a dve ženy utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. 19-ročná žena bola prevezená do nemocnice. U nebohých bola nariadená pitva," informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Podľa našich zistení v havarovanom vozidle boli aj dvaja súrodenci Emma a Erika. Žiaľ, obaja zranenia podľahli. "Odpočívajte v pokoji. Brat a sestra, stále spolu. Ako aj dnes, tak navždy," vyjadrujú im sústrasť najbližší.

Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová uviedla, že volanie o pomoc prijali na krajskom operačnom stredisku v Žiline o 03.25 h. Tiesňovú linku 155 kontaktovali svedkovia udalosti s tým, že na mieste sa nachádzajú zranení. "V čase príchodu záchranárov na miesto boli dve ženy mŕtve, muža sa ešte pokúšali oživiť, ale bezúspešne. Ťažkým zraneniam podľahol tiež," dodala Krčová.

Na mieste bol aj svedok

Na mieste nehody bol ako prvý Samuel Pecha, ktorý pre portál pluska.sk opísal chvíle, na ktoré nezabudne do konca života. "Ja som krátko po tretej hodine išiel po kravy. Začul som silný náraz," povedal Samuel. "Nevedel som, čo mám robiť. V tom strese som nevedel ani číslo na záchranárov vytočiť. Boli tam telá. Jeden tam pri plote, pri záhrade dýchal, ale už ťažko. Chrčal. Jedna ležala na ceste. Bola mŕtva. Jedna bola v aute, vpredu, najprv som si myslel, že je tiež mŕtva, ale volal som záchranárku a ona ma navigovala, čo mám robiť. Ja som to dievča vytiahol, lebo bola zakliesnená a hlavu mala až dole, skoro pod sedačkou," opísal svedok. To, že bola v aute aj štvrtá osoba, to si nevšimol, pretože auto bolo kolesami nahor v priekope a dievča nebolo vidno.

Dievča nakoniec vytiahli až záchranári pri príhode. Samuelovi sa však podarilo z prednej sedačky vytiahnuť von inú dievčinu, o ktorej si myslel, že nedýcha. "Mala roztrhnuté čelo a strašne krvácala. Prebrala sa a opakovala len sve mená - Erik a Kika. Myslel som si, že boli v aute len traja," dodal Samuel. Ten ešte potom, ako prišli záchranári, pomáhal, kde sa dalo.

Policajná hovorkyňa doplnila, že ďalšie okolnosti a príčiny vzniku nehody sú predmetom vyšetrovania. U nebohých bola nariadená pitva. "Nateraz nie je možné poskytnúť bližšie informácie," povedala.