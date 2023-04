Nazreli sme do veľkonočných domácností politikov: Kollár zháňal korbáč, z Gröhlinga zas budú dámy odpadávať!

Galéria fotiek (8) Politici počas Veľkej noci.

Zdroj: Facebook/Boris Kollár, Eduard Heger, Janka Bittó Cigániková, Gettyimages.com

BRATISLAVA - Bolo to veľmi emočne a možno aj pracovne náročné, ale zvládli sme to. Sviatky Veľkej noci sú za nami, no napriek tomu sa ešte ohliadneme za tým, ako ich prežili naši parlamentní a vládni predstavitelia. Kým Kollár splietal pomerne dolámaný korbáč, niektorí SASKári z liberálneho tábora prekvapili a zobrali tradície oveľa dôslednejšie, než iní.