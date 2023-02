Poznáte tento jednoduchý trik? VIDEO Netradičný pomocník a špinavý hriankovač bude zase ako nový!

BRATISLAVA – Určite to všetci poznáme, špinavý hriankovač, samé omrvinky a čistenie ťažšie ako by si mnohí mysleli. Existuje však jednoduchý spôsob, ktorý vám čistenie uľahčí a nebude vás stáť ani cent navyše.

S týmto jednoduchým trikom sa vám podarí dostať z hriankovača aj tú najmenšiu smietku. Nezabudnite však nikdy na odpojenie hriankovača z elektrického prúdu a potom sa môžete pustiť smelo do čistenia. Známa influencerka na sociálnych sieťach poradila svojim fanúšikom neočakávaný a jednoduchý trik na čistenie. Stačí vám k tomu sušič vlasov. Najprv vložte do hriankovača čistú handričku z mikrovlákna, ktorou posuniete všetky smietky smerom dole. Potom uchopte sušič vlasov a vyfúknite aj najmenšie omrvinky. S handričkou a trochou bieleho octu vyčistite aj povrch hriankovača aby sa leskol.

Sušiče vlasov sú všestranní pomocníci aj tam kde by ste naozaj nečakali. Môžu vám pomôcť aj s čistením radiátora ale aj prekvapivo na iných miestach v kuchyni. Dokonca kuchári povedali, že ak osušíte kura pred vložením do elektrickej rúry zvýšite jeho chrumkavosť. Naše gazdinky by si však určite vystačili s kuchynskými utierkami, ale ak ste odvážni, skúste aj tento výmysel. Sklenené nádoby na suché potraviny ako sú cestoviny, ryža, poprípade soľ alebo cukor budú po umytí rýchlejšie suché a nové zásoby nanavlhnú ak použijete sušič vlasov.

Niektorí odporúčajú sušič vlasov aj na uvoľnenie materiálu príliš tesných topánok alebo vyčistenie špinavej klávesnice počítača. Je to naozaj skvelý pomocník, od ktorého by ste to iste neočakávali.