Hor sa do jarného upratovania: Najlepšie a najľahšie tipy a triky aby váš dom vyzeral a voňal sviežo!

Plán je najdôležitejší

Pred jarným upratovaním si naplánujte, čo je potrebné urobiť. Rozhodnite sa, ktoré úlohy sú pre vás najdôležitejšie a v akom poradí. Určite začnite najšpinavšími prácami ako vyprázdnenie košov, umytie WC, vyčistenie chladničky, poprípade mrazničky. Nezabudnite na dostatočné vetranie, ktoré prevzdušní váš priestor a aj upratovanie bude ľahšie. Na chladničku použite iba čistiace prostriedky, ktoré sú bezpečné pre potraviny, z tých prírodnejších je najlepší ocot alebo sóda bikarbóna.

Čistý filter v práčke je polovica úspechu

Nezabudnite ani na dôkladné vyčistenie práčky vrátane filtra, bubna a nádobky na prací prášok. V nej sa usádzajú zvyšky pracieho prášku a pleseň vám môže znečistiť aj bielizeň, ktorá bola práve opratá. Pelechy domácich miláčikov sú lapačom prachu a pachov a tak ak sa nedajú oprať, skúste nastriekať naň pár kvapiek čistiace prostriedku s esenciálnymi olejmi a aspoň týmto spôsobom ich očistiť poprípade vytepovať.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Zbavte sa starých a nepotrebných vecí, každá vec musí mať svoje miesto

Pozornosť venujte aj odtokom v kúpeľni, kuchyni ale aj záchode. Ak máte pocit, že umývadlá zle odtekajú, použite starý známy trik so sódou bikarbónou a prevareným octom, no môžete dať prednosť aj chemickým prostriedkom, no nezabudnite miestnosť dobre vyvetrať. S jarným upratovaním prichádza často potreba zbaviť sa starých nepotrebných vecí. Nevyhýbajte sa tomu, prevzdušní to vašu domácnosť a v konečnom dôsledku budete mať menej vecí na upratovanie. V tomto smere nezabudnite aj na dostatok úložného priestoru, pretože ak má každá vec svoje stále miesto, uľahčí to pravidelné upratovania počas roka.

S ťažkými domácimi prácami sa podeľte s polovičkou

Smer upratovania by mal byť vždy zhora nadol a zľava doprava. S týmto jednoduchým trikom nebudete skákať z miesta na miesto alebo sa zbytočne vracať k už umytým veciam, ktoré sa medzičasom zaprášili. Podlahy by mali byť posledné. Gazdinky radi na jar umývajú všetky okná, no je to veľmi vyčerpávajúca práca. Ak vám to finančné možnosti dovolia najmite si na okná upratovaciu firmu, možno vás suma pozitívne prekvapí. Ak však robíte radi všetko po svojom, predpokladáme, že to zvládnete, alebo poprosíte svoju polovičku. Možno bude vám alebo vašej polovičke stačiť malá motivácia s hudbou v ušiach alebo s odmenou po dobre vykonanej práci.