Chrípková sezóna a veľké upratovanie: Ktoré miestnosti by ste mali vyčistiť ako prvé?

BRATISLAVA - Chrípkové obdobie je zdá sa stále v plnom prúde. Vlny rôznych vírusov a baktérii sa nás držia zubami nechtami, o to viac ak máte doma deti. Po chorobe je však oveľa dôležitejšie držať krok s čistotou. Možno bojujete ešte so silami, alebo len neviete kde skôr začať. Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb prišlo s pár radami, ktoré by vám mohli pomôcť.