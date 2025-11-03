Vážne chorá Céline Dion: Život prispôsobila hroznej chorobe... Bezpečnostné opatrenia v dome!

LOS ANGELES - Céline Dion (57) otvorene prehovorila o živote so zriedkavým ochorením, ktoré jej zásadne zmenilo život. Slávna speváčka priznala, že jej najväčšou oporou sú synovia, ktorí ju sprevádzajú počas náročného boja s chorobou a pomáhajú jej zvládať krízy.
Céline Dion prehovorila o tom, ako sa jej život zmenil po tom, čo jej v roku 2022 diagnostikovali zriedkavé neurologické ochorenie – syndróm stuhnutého človeka. Oporu nachádza vo svojich pätnásťročných synoch, dvojčatách Eddym a Nelsonovi. Od chvíle, keď sa choroba začala naplno prejavovať, sa Céline a jej deti naučili prispôsobiť novým okolnostiam.
V ich dome dala speváčka dokonca nainštalovať tiesňové tlačidlá pre prípad jej náhleho záchvatu. „Máme v dome tiesňové tlačidlá a moji synovia vedia, ako ma otočiť na bok. Keď som im to vysvetľovala a ukazovala, nešlo o to, aby som ich vystrašila. Chcela som, aby vedeli: ‚Som vaša mama a je mojou zodpovednosťou pripraviť vás. Ste dosť starí na to, aby ste pochopili, že možno budem potrebovať vašu pomoc," vysvetlila Céline v rozhovore pre People.
Syndróm stuhnutého človeka
Syndróm stuhnutého človeka je zriedkavé autoimunitné ochorenie nervového systému, pri ktorom imunitný systém napáda vlastné nervové bunky. Prejavuje sa stuhnutosťou svalov, bolestivými kŕčmi a problémami s pohybom či rovnováhou. Ochorenie sa nedá úplne vyliečiť, ale liekmi a imunoterapiou sa dá výrazne zmierniť jeho priebeh.
Speváčka tiež priznala, že jej synovia ju každý večer kontrolujú, aby sa uistili, že sa jej príznaky nezhoršili. Spoločne sa učia rozpoznať, čo sa deje s jej telom počas takzvanej „krízy“, keď Céline úplne stuhne a nemôže sa hýbať. Slávna speváčka sa aj napriek všetkému nevzdáva. Vlani sa objavila na otváracom ceremoniáli olympijských hier v Paríži, kde z Eiffelovej veže predviedla svoje prvé živé vystúpenie od oznámenia diagnózy.