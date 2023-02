Je rozhodnuté! Renáta obvinená z terorizmu ide do väzby! TOTO mal byť dôvod, prečo odišla do Sýrie

Aktualizované 18:02

Obvinená žena nakoniec putuje za mreže. "Sudca pre prípravné konanie ŠTS z časti vyhovel návrhu prokurátora a rozhodol o vzatí do väzby obvinenej osoby R. D.," uviedla hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková. Dôvodom je obava z možného úteku alebo z pokračovania v trestnej činnosti, nariadená jej tak bola preventívna a úteková väzba. "Sudca neakceptoval návrh prokurátora na kolúznu väzbu obvinenej, nenariadil nad obvinenou dohľad probačného a mediačného úradníka a ani neprijal jej písomný sľub," dodala. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, keďže prokurátor podal proti neakceptovaniu kolúznej väzby sťažnosť. "Obvinená povedala, že sa vyjadrí v zákonnej lehote troch pracovných dní," informovala Kudjáková. O sťažnosti bude rozhodovať Najvyšší súd SR.

Video: Renáta obvinená z terorizmu ide do väzby: Rozhodnutie nie je právoplatné

Obhajca obvinenej uviedol, že proti rozhodnutiu sudcu ŠTS podajú sťažnosť, nakoľko sa nestotožňujú s väzobnými dôvodmi. "Ďalej sa budeme počas vyšetrovania pokúšať dokázať, že tie skutky, alebo to, čo je zadovážené ako dôkazy vo vyšetrovacom spise, nemožno kvalifikovať ako tretsné činy," tvrdí. Jeho klienta podľa jeho slov vysvetlila, že na územie Sýrie odišla, pretože trpela finančnou odkázanosťou na manžela. Zároveň bola vystavená tlaku zo strany detí, ktoré sa dožadovali prítomnosti otca. "Telefonicky bola neustále ubezpečovaná od svojho manželka, že tam normálne pracuje a neprebieha tam žiaden konflikt a on len pomáha sýrskym občanom z hľadiska starostlivosti o ich zdravie," vysvetľoval obhajca.

To, že odísť do Sýrie nebolo dobré rozhodnutie, jej malo začať dochádzať, keď jednotlivé miesta, kde sa zdržiavali, začali bombardovať. Jej manžel mal vraj dokonca zaplatiť pašerákovi, aby ich z daného územia prepašoval. To podľa jej právnika nasvedčuje tomu, že sama chcela tento problém aktívne riešiť.

Video: Advokát obvinenej Renáty: Budú podávať sťažnosť, ide to na Najvyšší súd SR

Prokurátor uviedol, že momentálne majú dôvod na trestné stíhanie. "Toto tresné stíhanie má svoje špecifiká. Myslím, že takýto prípad sme v slovenskej republike nemali," uviedol s tým, že pre náš justičný systém ide o výzvu.

Video: Vyjadrenie prokurátora po rozhodnutí súdu o väzbe pre Renátu, ktorá je obvinená z terorizmu

Do Iraku po ňu letel vládny špeciál

Vyšetrovateľ NAKA podal podnet na väzobné stíhanie Slovenky obvinenej z trestných činov ohrozenia mravnej výchovy mládeže, založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny a vojnového bezprávia. Dôvodom je obava, že osoba ujde alebo sa bude skrývať, prípadne bude pokračovať v trestnej činnosti.

Žena bola spolu so svojimi dvomi deťmi privezená na Slovensko vládnym špeciálom z Iraku na základe repatriácie slovenských občanov, ktorú zabezpečuje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Po príchode bola v pondelok 13. februára zadržaná.

Video: Obhajca Slovenky obvinenej z terorizmu: Súd začal rozhodovať o jej väzbe

Slovenska si pred približne 20 rokmi v Egypte vzala za manžela lekára a majú spolu dve deti. Potom, ako jej muž odišiel pracovať do Sýrie, išla za ním. Tam bola však zadržaná a štyri roky strávila v internačnom tábore, kde čakala spolu s deťmi na vyhostenie. Jej obhajca tvrdí, že žena žila štyri roky v neľudských podmienkach a oddelená od dieťaťa, preto sa tešila, že môže odísť na územie Slovenskej republiky. „Má tu rodinu, má tu matku a tak ďalej. Veď je občianka Slovenskej republiky,“ povedal po príchode na súd.

V roku 2019 bola na Slovensku v pátraní. Podľa jej obhajcu bolo dôvodom to, že potom, ako odišla na územie Islamského štátu, rodina s ňou stratila kontakt. „Respektíve v roku 2019 už bola v tábore a tam nebolo nič, ani mobil ani spojenie domov,“ uviedol. Rodina preto požiadala slovenské orgány, aby po nej vyhlásili pátranie.