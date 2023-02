Na Matoviča ukazujú prstom a posmievajú sa mu: Odmeny za 500 eur po voľbách sú terčom vtipov, nie je to málo?

Galéria fotiek (13) Vtipy o Matovičovej odmene zaplavili internet.

BRATISLAVA - Hádam všetci počas valentínskeho utorka zachytili správy o tom, že Igor Matovič (OĽaNO) v parlamente prichystal ďalšiu "atómovku". Jej gro tkvie v tom, že by chcel každému voličovi po odvolení v predčasných parlamentných voľbách v septembri vyplácať po 500 eur na hlavu a dokonca nezdanených. Po šialenej, takmer dvojmiliardovej sekere, ktorú by to urobilo v rozpočte, ak by sa dostavili na voľby všetci potenciálni voliči, sa za hlavu chytali nie len koaliční partneri, opozícia, ale aj ... vtipkári na sociálnej sieti, ktorí to bývalému financmajstvrovi a aj ďalším spočítali.