Nočná mora sa stále neskončila: Kríza v zdravotníctve vraj nie je zažehnaná, polikliniky bijú na poplach!

BRATISLAVA - Nie je žiadnym tajomstvom to, že počas uplynulej soboty si viacerí lekári, ale predovšetkým pacienti na Slovensku vydýchli. No len čo vláda s lekármi po Slovensku dohodla to, že výpovede nakoniec nepodajú, je tu ďalšia kríza a týka sa polikliník. Asociácia týchto zariadení totiž vydala vážne varovanie, že ak sa cez zdravotné poisťovne okamžite nedofinancujú potrebné straty, tak lekári síce neodídu, no nebudú mať čím liečiť!