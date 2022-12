Rimár o energetickej kríze: Spotreba domácností sa nezníži a ani nezmení ich chovanie

"Aj v tomto kontexte treba pripomínať, že za posledných 12 rokov sa Slovensko prepadlo v ekonomickej úrovni na temer posledné miesto z krajín EÚ a z 93 % hladiny ekonomickej sily voči ČR v roku 2010 sa dostala na 70 % úroveň v súčasnosti. Teda výrazne zaostávame a súčasne bezbreho plytváme zdrojmi, či už na platy lekárov alebo na dorovnanie cien elektriny a plynu pre domácnosti," tvrdí predseda správnej rady IDH Miroslav Rimár. Pripomenul, že tieto neplánované výdavky bude treba zaplatiť, a v konečnom dôsledku ich zaplatíme všetci a nielen teraz, ale aj v budúcnosti.

Výška štátnej pomoci pre domácnosti

Otázna je podľa Rimára najmä výška štátnej pomoci pre domácnosti, ktorá by vrátane vplyvu memoranda so Slovenskými elektrárňami mala dosiahnuť šesť miliárd eur. Nejde o jednorazové výdavky, lebo cena elektriny a plynu sa bude podľa šéfa inštitútu stále zvyšovať. Nie je preto jasné, koľko prostriedkov bude vynakladať vláda v ďalšom roku, kto zaplatí celkový schodok v štátnom rozpočte a koľko peňazí bude potrebovať štát na obsluhu dlhu, ktorý sa bude zvyšovať.

Problémom je podľa IDH aj neadresnosť podpory. Pomoc by nemala byť paušálna, lebo ľudia s vyššími príjmami majú oveľa viac možností na šetrenie a zmenu štruktúry svojich výdavkov, ako ľudia s nízkymi príjmami.

Spotreba domácností sa nezníži a ani nezmení ich chovanie

Súčasne platí, že avizované zvyšovanie cien energií prinieslo zmenu v myslení ľudí. Tí začali šetriť, vo vyššom meradle nakupovať OZE a celkovo vnímať vplyv cien energií na bežný život. Len čo ľudia stratia motiváciu na šetrenie, tak prestanú, lebo nie je dôvod. "Toto je najhoršia časť správy o cenách energií. Spotreba domácností sa nezníži a ani nezmení ich chovanie," dodal Rimár.

Krajniak v piatok na tlačovej konferencii výšku podpory obhajoval. "Máme dve možnosti, buď nás jedni kritizujú, že pomáhane málo, alebo nás druhí kritizujú, že pomáhame veľa," povedal Krajniak. Dodal, že keď si má vybrať medzi týmito možnosťami, rád prijme kritiku, za to, že vláda pomáha veľa. "Rád sa pozriem týmto analytikom, ktorí hovoria, mali by sme ľuďom pomáhať menej, do očí a vydiskutujem si to s nimi," dodal minister.