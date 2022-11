Z pultov lekární hlásia výpadky, ceny liekov by sa mali zvýšiť: Chýbajú antibiotiká, reagovať musia už aj lekári!

Už koncom leta lekárne informovali, že zákazníkom nebudú môcť ponúknuť liek na trávenie Hylak. O niekoľko mesiacov už na pultoch chýbal Ibalgin, liek na potláčanie bolesti. Aktuálne na pultoch absentuje aj dôležité antibiotikum Dalacin, ktoré sa používa na liečbu zápalových ochorení, infekciu dýchacích ciest, kĺbov, kostí, zubov, pľúc ale aj encefalitídy.

Informáciu potvrdil pre Hospodárske noviny aj prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. „Čo sa týka Dalacinu, tam sú dve sily 150 a 300, momentálne sú obidve nedostupné. Je ich potrebné nahradiť inými antibiotikami,“ povedal. Zároveň upozornil, že lekári by na túto situáciu mali vedieť reagovať a predpisovať iné lieky. Zatiaľ však nedokážu predpovedať, kedy by liek mohol byť naskladnený.

Problém však môže nastať aj s dodávkami iných liekov. Dokonca nevedia vylúčiť, že sa komplikácie môžu vyskytnúť aj pri iných druhoch medikamentov. Dôvodom sú výpadky vo výrobe, oneskorenie dodávok, ale aj zvýšený dopyt v jesennom období. Mnoho liekov sa vyrába v Indii alebo v Číne, kde aktuálne dôjde k uzavretiu prístavov.

Podľa šéfa lekárskej komory by mal v tomto prípade zasiahnuť štát, nakoľko zvyšujúce sa ceny energií budú musieť premietnuť aj do cien za lieky. „Toto sa nás dotkne značným spôsobom. Pracujeme s regulovanými cenami a ak štát nepristúpi k zvýšeniu týchto regulovaných cien pri liekoch, ktoré sa vydávajú na predpis, tak sa môžu prejaviť zvýšené náklady“. Obávajú sa, že lekárne na perifériách alebo v dedinách by mohli mať problém pokryť zvyšujúce sa náklady. Podľa Sukeľa by štát mal zvýšiť ceny liekov vydávaných na recept.