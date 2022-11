Inflácia vo veľkom útočí: Niektorí Slováci si enormne prilepšia na platoch, väčšinu však čakajú muky

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Gettyimages.com, TASR/Dano Veselský

BRATISLAVA - Ešte nikdy nebol tak dôležitý čas na to, aby si spotrebitelia kontrolovali svoje peňaženky viac a monitorovali aktuálnu situáciu aj z hľadiska jednotlivých rozpočtov v rámci domácností či podnikov. Inflácia je totiž veľký strašiak, ktorý si potichu berie čoraz väčšie sústo z našich peňaženiek, no jej sekundárny vplyv je nepochybne aj to, že môžeme očakávať nárast platov. To však neznamená, že ide o dobrú správu.