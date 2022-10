ROZHOVOR Juraj Droba na rovinu: Utrpí doprava, údržba ciest aj opravy! Štát sa musí spamätať

Začala by som aktuálnou témou. Parlament neschválil zákon o partnerskom spolužití. Čo na to hovoríte?

- Dopočul som sa to pred niekoľkými minútami a som z toho smutný. Prvá emócia je smútok, druhá emócia je uvedomenie si, že napriek tomu, čo sa stalo, žijeme v krajine, kde väčšina zákonodarcov je homofóbnych, bigotných a takých, ktorí nie sú ani o krôčik ochotní postúpiť z 15. storočia.

Strana SaS, ktorá vás vo voľbách podporuje, vystúpila z koalície, dovtedy sme boli všetci svedkami napätia najmä medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom, ale na zlé fungovanie v rámci koalície sa sťažovali viacerí členovia SaS. Vám sa ako spolupracovalo ako županovi s touto vládou?

- Ja som s ňou našťastie veľmi nespolupracoval, lebo jediné ministerstvá, s ktorými sme robili, boli ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja a čiastočne ministerstvo vnútra a ministerstvo financií. My ako samospráva sme si svoju prácu robili poctivo, dobre a s nízkymi nákladmi. Ten konflikt sa ťahá roky. Nechcem ho komentovať, je to medzi nimi dvomi, resp. medzi Igorom Matovičom a SaS. Mrzí ma, že Richard Sulík sa nechal stiahnuť na úroveň, ktorá mu neprináleží a v konečnom dôsledku to možno poškodí aj jemu. Názor na to, či má SaS zostať v koalícii sa vyformovala na začiatku leta a boli stanovené jednoznačné podmienky, ktoré zneli, že SaS zostane vo vláde, avšak nie s ministrom financií. Vo vnútri strany sme sa v podstate jednohlasne zhodli. Aj keď ako hovorím, ja som župan, o tomto hlasovala Republiková rada a poslanci. Ja som do toho nemal veľmi čo povedať, prijal som jednotný názor SaS a stalo sa to, čo sme si možno mnohí ani nemysleli, že sa stane a to, že SaS z vlády odišla.

S premiérom Eduardom Hegerom vás v minulosti spojil biznis, hovoríte o ňom ako o kamarátovi. Zvládol podľa vás túto krízu?

- Poznám ho dobre a viem, že podáva výkon na hranici možného. Je pravda, že Eduard Heger je premiér, ale zásadné rozhodnutia o smerovaní tohto štátu bohužiaľ nerobí. On robí premiéra zmierovateľa, premiéra, ktorý sa snaží spájať koalíciu, ktorá je veľmi ťažko spojiteľná, urovnávať spory a poznajúc to, ako pracuje a koľko pracuje, musím povedať, že pre Slovensko obetoval čas s rodinou a za toto mu patrí česť a obdiv.

Vy ste veľkým kritikom takzvaných prorodinných balíčkov, ktoré vám podľa vašich slov ukrojili milióny eur, a teda aby som bola presná, nie len vy konkrétne, ale samosprávy a VÚC všeobecne. Tvrdíte, že vás postavili pred existenčné problémy. O akej sume hovoríme?

- Voláme to balíček číslo 1. ten pripravil samosprávy o 600 miliónov eur. A potom je tu to, čo sa udialo v utorok, balíček 2. Som prekvapený, že zatiaľ nebubnuje na poplach nikto iný okrem BSK. Mal som telefonát s Richardom Rybníčkom z Únie miest, ten to vidí rovnako, ale zatiaľ je zvyšok samospráv relatívne ticho. Čakáme na stretnutie, ktoré sa má údajne konať na úrovni premiéra a ministerstva financií budúci týždeň.

Keby ste mohli konkretizovať, o čom hovoríte...

- Hovoríme o tom, že hospodársky výbor parlamentu schválil ďalší balíček vo výške 140 eur na dieťa od 0 do 18 rokov, predtým to bolo do 15 rokov. A toto bude predstavovať dodatočných 550 až 600 miliónov eur pre samosprávu. Tým, že zavedú tieto príspevky, berú peniaze samospráve – to je osem samosprávnych krajov, osem krajských miest a asi 2 800 miest a obcí. Rozdelí sa to medzi nás a reálne nás to bude v BSK stáť budúci rok 20 miliónov eur. A keď bratislavskej župe zoberiete 20 miliónov eur, tak naozaj hovoríme o situácii, kde už nebudeme obrazne ani môcť ani kúriť, ani svietiť. Ak chceme pomáhať rodinám, musí to byť adresné, nie vyhodené z helikoptéry.

Ako konkrétne pocítia zdražovanie obyvatelia župy? Majú sa báť toho, že ich deti budú sedieť v školách v zime, nebudú mať vykurované DSS-ky alebo, že im nepríde autobus?

- Dobrá otázka. Pre mňa sú absolútne nedotknuteľné školy a domovy sociálnych služieb a sociálne služby celkovo. Toto sú veci, ktorých sa budeme dotýkať až keď už sa nebude dať šetriť nikde inde. Ale ďalšie veci, a časť z nich ste aj pomenovali – napríklad určite utrpí doprava, rekonštrukcie, opravy údržba ciest a utrpia, bohužiaľ, aj také oblasti, ktoré sú veľmi blízke môjmu srdcu a to kultúra a šport. Verím, že štát sa spamätá a príde s riešením. Aj keď som sa za posledné tri roky naučil na štát vôbec nespoliehať. Samosprávy obhájili svoj zmysel.

