Skončí do konca života za mrežami? Opitému Dědečkovi, ktorý zabil 5 študentov, môže hroziť doživotie!

BRATISLAVA - Vodiča Dušana Dědečka, ktorý spôsobil smrť piatich osôb na zastávke MHD Zochova v Bratislave, by mali dnes obviniť. V diskusnej relácii rádia Expres to povedal prezident Policajného zboru Štefan Hamran.

Skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie by zároveň podľa neho mohol byť prekvalifikovaný z usmrtenia na všeobecné ohrozenie. "Aj vyšetrovateľ, aj dozorujúci prokurátor uvažujú dokonca o tom, že sa skutok bude kvalifikovať spôsobom, že za ten trestný čin bude možné uložiť v rámci trestného konania aj výnimočný trest doživotia," povedal Hamran.

Orgány činné v trestnom konaní podľa neho vo veci naďalej vykonávajú dokazovanie. "Tých dôkazov je naozaj pomerne dosť," skonštatoval policajný prezident. Zároveň Hamran potvrdil, že dychová skúška potvrdila vodičovi 1,6 promile alkoholu. Takisto potvrdil, že sa vodič po nehode správal konfrontačne. "Uvidíme, ako to budú kolegovia dokumentovať, akým spôsobom to budú kvalifikovať," dodal Hamran.

Športový funkcionár Dušan Dědeček v nedeľu krátko po desiatej hodine večer vo vysokej rýchlosti narazil do autobusovej zastávky na Staromestskej ulici v Bratislave. V tom čas sa na nej nachádzali desiatky ľudí. Dědečkovi namerali 1,69 promile, opitý bol aj jeho syn, ktorý sedel na mieste spolujazdca. Bezihľadná jazda opitého šoféra vzala životy piatim mladým študentom. Jeden ešte leží v kritickom stave v nemocnici, traja majú stredne ťažké zranenia.

Bývalý vyšetrovateľ hovorí o nepriamom úmysle

K hororovej nehode sa na sociálnej sieti vyjadril aj bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek. Ten tiež hovorí o tom, že by mohol byť skutok prekvalifikovaný a Dědečkovi by tak hrozil vyšší trest. "Vodič osobného vozidla, ktorý v alkoholickom opojení 1,69 promile alkoholu v krvi a teda vedome sa dopúšťajúci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 TZ, v centre Bratislavy asi o 22,20 h ide v rozpore s dopravnými predpismi neúmerne vysokou rýchlosťou a stratí kontrolu nad jeho riadením a vozidlo nekontrolovateľne narazí do skupiny stojacich ľudí na autobusovej zástavke, nespácha „len“ trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti (§ 149 ods. 1,5 TZ), s trestnou sadzbou od 7 do 12 rokov odňatia slobody ale sa mohol dopustiť úmyselného trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 ods. 1, 4 písm. a/ TZ (spôsobil ťažkú ujmu na zdraví (7 osobám) a smrť viacerých osôb (usmrtil 5 osôb), pričom páchateľovi môže byť uložený trest odňatia slobody od 20 do 25 rokov až doživotie," napísal Šátek.