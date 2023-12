Masaker v Prahe nedá spávať ani expertom: Bývalý vyšetrovateľ len krúti hlavou, nedomyslenosť a nepredvídavosť tímu!

Pražský masaker pod optikou exvyšetrovateľa Šáteka. (Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek, Štefan Puškáš)

PRAHA/BRATISLAVA - Po tom, ako sa Praha už pár hodín spamätáva z desivého útoku mladíka so strelnou zbraňou, sa pristúpilo k analýze celej udalosti, pričom niektorým nedá spať práve to, čo sa o predmetnej tragédii dozvedeli a čo jej predchádzalo. K tomu, čo sa udialo vo štvrtok popoludní v Prahe, mal rozhodne čo povedať aj bývalý slovenský šéf odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti Jozef Šátek. Ten má s podobnými udalosťami tiež svoje skúsenosti, no z prvotných informácií len prekvapivo krúti hlavou nad viacerými súvislosťami, ktoré vyplávali bezprostredne na povrch.