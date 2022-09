Dráma ohľadom ruského plynu? Ten podľa analytikov u nás už nikoho nezaujíma, tri očakávané scenáre!

archívne video

Presne pred rokom podľa analytikov dodávali štyri ruské plynovody do Európy 40 zo 100 kubických metrov plynu. "Minulý týždeň tento rok to bolo 5-krát menej. Ruských už je len 8 zo 100 kubíkov," konštatujú analytici.

Rusko už viac nie je najväčším dovozcom

Analytici sa ešte vrátiili k dotknutým plynovodom. "Nordstreamy I. a II. sú na nule už mesiac. Yamal je na nule už pol roka. Drobných 70 miliónov kubíkov denne tečie cez Transgas a cez Turkstream. To je z dennej jednej miliardy m3 skutočne mizivé percento a dnes aj Alžírsko dodáva viac," analyzujú experti.

Tí do svojho statusu pridali k svojim tvrdeniam aj grafy o tom, ako sa dováža plyn do Európy v rámci 38. týždňa roka. LNG podľa posledných prepočtov oproti ostatným rokom po Rusku prebralo najväčší podiel dodávaného plynu do EÚ, pričom ide o 46 percent LNG plynu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Tri scenáre, ktoré nás čakajú

Dôležité je podľa analytikov aj to, že ak pri prítoku 7 miliárd týždenne sú dnes 2 miliardy natlačené do zásobníkov, tak nás, ak ich za pár týždňov nebude kam tlačiť, čakajú tri špecifické scenáre.