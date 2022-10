Táto vec vám ušetrí stovky eur za vykurovanie, pritom ju možno máte doma!

Klimatizáciu majú dnes doma už mnohí. Horúčavy sa s ňou zvládajú príjemnejšie, no klimatizácia vie pomôcť aj v chladnejšom počasí. Veľká časť moderných klimatizácií dokáže okrem chladenia aj kúriť. Navyše to dokáže robiť omnoho efektívnejšie ako tradičné spôsoby vykurovania.

Klimatizácia s reverzným cyklom funguje na princípe tepelného čerpadla. Odoberá teplo z okolitého vzduchu a uvoľňuje ho do miestnosti. Studená kvapalina je čerpaná kompresorom cez komory do kondenzátora. Ten potom ohrieva vzduch, ktorí pomocou ventilátora cirkuluje po miestnosti. Po dokončení tohto procesu sa cyklus spustí znova.

Spotreba elektrickej energie

Pretože klimatizácia dokáže absorbovať teplo z vonkajšieho vzduchu, znižuje svoje požiadavky na spotrebu elektrickej energie. Najdôležitejším parametrom je však parameter SCOP. Vďaka nemu viete zistiť, koľko dokáže kúrenie klimatizáciou ročne ušetriť oproti bežnému elektrickému kúreniu. Parameter SCOP, respektíve menej presný COP, nájdete v dokumentácii k zariadeniu. Kým elektrické výhrevné teleso vie vo väčšine prípadov vyrobiť z 1 kW energie 1 kW tepelnej energie, moderné klimatizácie so schopnosťou vykurovania zvládnu vyrobiť z 1 kW energie priemerne 4 až 5 kW tepla. Práve o tom informuje parameter COP. SCOP lepšie odzrkadľuje faktory, ktoré do efektivity zariadenia zasahujú. Klimatizácia napríklad funguje menej efektívne pri nižších vonkajších teplotách. Aj preto sa vo všeobecnosti odporúča vykurovanie klimatizáciou skôr v prechodných obdobiach, keď vonkajšia teplota nie je príliš nízka.

Nastavenie teploty vykurovania

Veľká časť klimatizácii s vykurovaním dokáže pracovať aj pod bodom mrazu, no ich efektivita klesá. Podobne sú na tom aj lacnejšie tepelené čerpadlá (vzduch - vzduch). V chladnejších dňoch je tak dobré si s klimatizáciou pomôcť v hodinách, keď doma trávite najviac času. Vtedy síce pôjde na vyšší výkon a minie viac energie, po dosiahnutí zadanej teploty ale odber zníži. Najväčšou chybou pri kúrení klimatizáciou môže byť nastavenie príliš vysokej teploty v kontraste s aktuálnou teplotou vnútri. Klimatizácia potom pôjde na plný výkon celý čas, až kým v miestnosti nedosiahne požadovanú teplotu.

Nevýhodou klimatizácie môže byť zohrievanie vzduchu vo výške. Niektorí ľudia môžu preto pociťovať mierny diskomfort so studenou podlahou, zároveň im môže prekážať vyššie prúdenie vzduchu v miestnosti. Vďaka tomu však klimatizácia dokáže rýchlejšie zohriať väčšiu plochu ako elektrické radiátory. Na rozdiel od klimatizácie elektrické ohrievače horšie distribuujú teplo. V ich blízkosti je veľmi horúco, zatiaľ čo vo väčšej vzdialenosti môžete stále pociťovať zimu. Je potrebné si dávať pozor na sálavé teplo, ktoré by mohlo v extrémnych prípadoch vznietiť okolité materiály ako sú napríklad závesy, a opatrní by mali byť aj majitelia domácich miláčikov alebo domácnosti s deťmi.

Úsporné čističky

Najdôležitejšia je však ekonomická stránka vykurovania pomocou klimatizácie. Vo všeobecnosti sa uvádza, že vykurovanie pomocou klimatizácie je jedno z najúspornejších. Závisí však od aktuálnej ceny elektriny, rozmerov vášho príbytku, kvality zateplenia a individuálnych potrieb na teplotu v miestnosti. Niektoré zdroje uvádzajú, že v porovnaní s klasickým plynovým kotlom viete ušetriť až 50% energií. V prípade elektrických radiátorov by to mohlo byť aj 70%. Pred jej samotnou kúpou, či využívaním na kúrenie, si však treba overiť nastavenú sadzbu od dodávateľa elektrickej energie.

Moderné klimatizácie vám nielenže ušetria náklady na vykurovanie ale vedia poslúžiť aj ako čističky vzduchu. Zabraňujú cirkulácii prachu a iných alergénov, a preto sú vhodné aj pre ľudí s astmou a alergiami. Klimatizačná jednotka by mala byť vybavená nielen klasickým prachovým ale aj HEPA filtrom. Moderné klimatizácie ponúkajú dokonca možnosti aj uhlíkových či plazmových filtrov.

Nadstavbou klimatizácie je tepelné čerpadlo. I keď je mimoriadne efektívne, je aj omnoho drahšie ako klimatizácia najmä preto, lebo je od začiatku koncipované ako hlavný vykurovací i chladiaci prvok domácnosti. Tepelné čerpadlá sa tešia veľkej obľube najmä v USA, Kanade, Japonsku či Škandinávii. Najmä severské krajiny si uvedomujú ich efektívnosť a energetickú a ekologickú výhodnosť. Nielenže dokážete ušetriť na energiách, ale poďakuje sa vám aj príroda. Kúrenie tepelným čerpadlom/klímou predchádza spaľovaniu fosílnych palív a redukuje veľké množstvo splodín oxidu uhličitého.