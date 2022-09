Matovič v debate o návrhu Sme rodina kritizoval SaS, že chce predčasné voľby

BRATISLAVA - Predčasné voľby by boli červeným kobercom mafii a extrémistom na návrat k moci. V diskusii k zmene Ústavy SR, ktorou by sa zakotvila možnosť skrátenia volebného obdobia, to povedal šéf OĽANO a minister financií Igor Matovič. Návrh z dielne Sme rodina považuje za splnenie sľubu predsedu Borisa Kollára, zároveň kritizuje SaS za podporu predčasných volieb.

"Chcem vás vyzvať, páni z SaS, dúfam, že nebudete chcieť až takto ublížiť tejto krajine," povedal Matovič. Ak by návrh prešiel, verí, že SaS bude "držať" menšinovú vládu a bude jej držať palce. SaS kritizoval za to, že podporuje predčasné voľby, keď v koalícii mala tvrdiť, že ich nepodporí a nebude tomu vytvárať priestor. "Tento návrh, ktorý predkladá Sme rodina, považujem za návrh, ktorý plní sľub Borisa Kollára, ktorý verejne dal niekde v televízii," povedal.

Matovič nepovažuje za škodlivé, že by sa takáto zmena ukotvila do ústavy. Poukázal na to, že uznesenie o predčasných voľbách potrebuje 90 hlasov, a pýtal sa, kedy by sa našlo 90 poslancov na podporu. "Keď by sme všetci abdikovali, keď by krehká koalícia v menšinovom postavení zrazu nebola schopná vládnuť, vtedy by sa tých 90 ľudí našlo, ktorí by povedali, ideme od toho bez ohľadu na to, čo to prinesie. Možno niektorí len s pohľadom na to, ako dopadnú oni sami a že budú mať dobré preferencie," poznamenal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Minister financií vníma predčasné voľby ako riziko. Zdôraznil, že pre ochranu verejných financií je dobré, aby predčasné voľby neboli, pretože ak by sa "zlodeji" vrátili k moci, peniaze by sa "rozkotúľali". Poslanec Peter Cmorej (SaS) vo faktickej poznámke kritizoval, že návrh novely ústavy zaradili na úvod rokovania, považuje to za obchod Sme rodina a opozície. Šéf Richard Sulík na tlačovej konferencii poznamenal, že takúto zmenu programu požadoval Smer-SD.

Napriek výhradám je SaS náš najbližší prirodzený partner, hovorí Šipoš

Napriek výhradám voči viacerým krokom a rozhodnutiam SaS označil stranu predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš za najbližšieho prirodzeného partnera. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii. Deklaroval záujem dohodnúť sa s liberálmi i to, že so zvyškom opozície rokovať o zákonoch nebudú.

Šipoš tvrdí, že poslanci SaS deklarovali podporu viacerým koaličným návrhom a pod mnohými sú aj podpísaní. Mrzí ho, že sa napokon rozhodli odísť do opozície. Chce urobiť všetko pre to, aby spolu o zákonoch rokovali. Ich rozhodnutie bude podľa jeho slov aj ich vizitkou. Vyhlásil, že nikto z OĽANO nerokuje so Smerom-SD, Hlasom-SD, s Republikou ani ĽSNS. "Ako jediná parlamentná demokratická strana môžeme povedať, že sa s nimi nebudeme spolčovať ani po voľbách," zdôraznil.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

V súvislosti so schválením procedurálneho návrhu Štefana Kuffu (nezaradený) poznamenal, že sa poradili s partnermi v koalícii. Pripomenul, že vláda už avizovala predloženie návrhov na riešenie situácie s cenami energií ešte tento mesiac. To požadoval aj Kuffa, preto jeho návrh považovali za neškodný. Skonštatoval, že pri viacerých personálnych voľbách sa im doteraz v koalícii nepodarilo nájsť dohodu a keďže aktuálne nemajú väčšinu v NR SR, opätovne potrebujú rokovať. Ako s prvou budú podľa neho hovoriť s SaS, nevylúčil diskusiu s odídencami z OĽANO. Predpokladá, že voľba verejného ochrancu práv bude témou najbližšej koaličnej rady.

K špekuláciám o menách možných podpredsedov parlamentu sa šéf klubu OĽANO nechcel vyjadrovať, počkať chce na konkrétne nominácie. Následne podľa jeho slov zasadne poslanecký klub OĽANO, koaličná rada a po nej oznámia výsledok. Líder OĽANO a minister financií Igor Matovič doplnil, že o možnej nominácii Tomáša Tarabu (nezaradený) na uvoľnený post podpredsedu parlamentu sa dozvedel z médií. Uviedol tiež, že do konca týždňa by chceli uzavrieť dohodu na mene nového ministra školstva. Vo výbere sú podľa jeho slov dvaja muži a jedna žena.