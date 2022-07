Marcinková má veľké obavy: COVID je späť v plnej sile! Strach o dcéru a veľká kritika

Ministerstvo zdravotníctva už neinformuje na dennej báze tak, ako tomu bolo pred niekoľkými mesiacmi. Subvarianty omikronu sa však šíria a zrejme pôjde o zatiaľ najinfekčnejší variant. Kým náš rezort zdravotníctva obavy nemá, odborníci hovoria, že môže ísť o podobne smrteľný podvariant, ako v prípade alfy a delty. Marcinková má obavy.

Archívne VIDEO Rezort zdravotníctva zatiaľ COVID opatrenia nechystá

Vakcíny budú až o niekoľko týždňov

"Ako situáciu monitoruje a vyhodnocuje ministerstvo zdravotníctva som sa z ich sociálnych sietí ani webu nedozvedela. Aké sú skutočné počty nakazených tiež nevieme, lebo veľká časť príznakových ľudí sa diagnostikuje doma, antigénovým testom dostupným z lekárne, a nejde na PCR," uviedla na sociálnej sieti.

COVID JE SPÄŤ V PLNEJ SILE Ako situáciu monitoruje a vyhodnocuje ministerstvo zdravotníctva som sa z ich sociálnych... Posted by Vladimíra Marcinková on Sunday, July 10, 2022

Nové vakcíny prispôsobené na nové mutácie budú k dispozícii až o niekoľko týždňov. "Už teraz vieme, že súčasnú lavínu neodvrátia. Variant, ktorý by sa mal v tomto období najviac šíriť je variant BA.04 a BA.05. Mal by pripomínať menej závažný omikron a byť mimoriadne infekčný. Čo sa deje za dverami bytov ľudí, ktorí v týchto dňoch zápasia s covidom? Scenáre sú rôzne," uviedla.

Výzva pre ľudí... testujte sa!

"Niektorí to premôžu za pár dní, mnohých to nečakane zlomí a nevedia sa z toto dostať aj týždne. Taký je aj Veronikin prípad, ktorý opísala na svojom profile na instagrame (viď foto). A po dvoch rokoch pandémie, sa to nevyhlo ani mojej dcérke, o ktorú som sa veľmi bála," opísala poslankyňa a k statusu pripojila aj príbeh ženy, ktorá sa nakazila COVIDOM.

Galéria fotiek (1) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ľudí nabáda, aby si kúpili pár antigénových testov v lekárni a testovali sa. "Nabádajte ľudí vo svojom okolí k testovaniu, ak na sebe spozorujete čo i len najmenšie príznaky nachladenia, aby ste to podchytili včas, izolovali sa a nepreniesli to na ďalších ľudí, ktorým to môže priťažiť oveľa viac, ako vám samotným. Ohľaduplnosť a zodpovednosť - to si prosím medzi sebou strážme," uviedla.

Vážne obavy o zdravotníctvo

"Na záver sa priznám k myšlienke, ktorá ma celé tieto dni ťaží. Mám vážne obavy o stav zdravotníctva, na ktorý sa táto vlna valí. Lekári a sestry sú unavení, znechutení a mnohí na odchode. Keď je problém s personálom na tých príjemných oddeleniach akými sú pôrodnice, nechcem vedieť aký je stav na tých menej príjemných, kde jednoznačne patria COVID oddelenia," uviedla.

Nečuduje sa zdravotníkom a ani záchranárom, že to vzdávajú. "No čudujem sa tomu, že máme schválené "životne dôležité" krúžkovné za 500 miliónov, ale zvýšenie platov zdravotníkov a učiteľov, ktoré by nás dokopy stálo presne túto sumu, minister financií blokuje, hoci všetci vieme, že momentáne niet vyššej politickej priority. Niečo sa musí zmeniť. A ja sa šialene bojím, že sa to znova udeje až pod tlakom tragédií a strát na ľudských životoch," dodala.