OĽaNO kúpilo priestory v centre Bratislavy: Nevie sa za koľko a od koho! Na účte majú pritom milióny

BRATISLAVA – Koaličné OĽaNO kúpilo v centre Bratislavy nové nehnuteľnosti. Ísť má o skladové priestory nachádzajúce sa iba pár metrov od straníckej centrály. Strana tvrdí, že ich zakúpila z praktických dôvodov. To, za koľko a od koho, sa však nevie.

Strana priestory na Zámockej ulici v Bratislave kúpila preto, že potrebuje „úložný priestor.“ Upozornil na to Denník N. Nachádzajú sa rovnako ako stranícka centrála blízko Bratislavského hradu či parlamentu. Samotná centrála, ktorú OĽaNO kúpilo ešte v roku 2018, stála 250-tisíc eur, pre novinárov však zostáva zatvorená. Na rozdiel od iných strán totiž Obyčajní ľudia vo svojej centrále nezorganizovali doposiaľ ani jedinú tlačovú konferenciu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR - Michal Svítok

Denník upozornil aj na samotné narábanie s financiami strany. Líder strany a zároveň minister financií Igor Matovič tvrdí, že on s nimi nikdy nenarábal a to napriek tomu, že je jediným štatutárom a podľa stanov v mene hnutia vo všetkých veciach koná iba on ako predseda. Strana sa k tejto veci však bližšie nevyjadrila. OľaNO pritom patrí medzi najbohatšie strany.

Archívne video: Chcem sa poďakovať všetkým našim členom za spoluprácu, povedal premiér Heger na sneme OĽANO

To, kto sa môže dotknúť straníckych peňazí, zavísí od predsedu, keďže iba on môže niekoho splnomocniť a povoliť mu nakladať s peniazmi. Strana uviedla, že za účet je zodpovedný generálny manažér, ktorým je Július Jakab. Odkedy má hospodárenie strany na starosti sa však nevie. Rovnako ani to, kto ho funkciou poveril.

Na straníckom účte bolo podľa výročnej správy hnutia ku koncu minulého roka vyše 11 miliónov eur. Peniaze má strana za volebné víťazstvo tak, ako to ukladá zákon. V roku 2020 dostali asi štvrtinu hlasov, za čo im prináleží viac ako 20 miliónov eur, ktoré dostávajú postupne počas štyroch rokov.