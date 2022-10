Strelec zo Zámockej je mŕtvy, spoločnosť bije na poplach: Droba sa obul do poslancov! Majiteľ podniku mal slzy v očiach

VIDEO V centre Bratislavy sa v stredu večer strieľalo

Aktualizované 15:25 Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám a blízkym obetí streľby na Zámockej ulici v Bratislave. „Dúfal som, že za touto hroznou vraždou nestojí nenávisť k inakosti. Všetko naznačuje, že moja najhoršia obava sa naplní. Všetci sme iní, odlišujeme sa rôzne: vekom, pohlavím, orientáciou, názormi, a našou úlohou je sa navzájom tolerovať a správať sa k sebe s úctou a rešpektom. Žiaľ, musím konštatovať, že nenávisť k inakosti je v našej spoločnosti často živená aj politickým diskurzom. To sa musí zmeniť, aby sme spolu vytvorili spoločnosť pevne stojacu na demokratických hodnotách a princípoch,” uviedol Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Ak sa preukáže, že motívom, ktorý je predmetom vyšetrovania polície, bola nenávisť voči LGBTIQ komunite a v jej dôsledku prišli o život dvaja mladí ľudia, ide o jasné porušenie základných práv a hodnôt Európskej únie. Nenávisť bude vždy nenávisťou, nikto by sa nemal stať jej obeťou. Inakosť nie je dôvodom na perzekúciu.

Aktualizované 15:05 Bratislavský župan Juraj Droba na sociálnej sieti napísal, že išlo o úkladnú vraždu z nenávisti, ktorú spáchal len 19-ročný mladík z dobrej školy, no na jeho zozname boli okrem LGBTI+ komunity aj židia či premiér Eduard Heger. "Síce navštevoval psychológa, no údajne jeho správanie nedávalo okoliu dôvody na znepokojenie. Čo je desivé, lebo nabudúce to môže byť niekto z nášho okolia. Tento typ zločinu do včerajška Slovensko obchádzal. Som zhrozený z toho, že už ani Bratislava, do ktorej sa aj kvôli akceptácii a fyzickej bezpečnosti sťahujú LGBTI ľudia z bigotných kútov Slovenska, nie je bezpečným miestom. A spoluzodpovední sú všetci tí, ktorí tomu šialencovi pripravili živnú pôdu," konštatoval a pokračoval.

"Vy, pani Záborská, páni Kuffa, Kotleba, Gyimesi, Taraba, Vašečka a vy, čoraz agresívnejší a dezolátnejší SMERáci. Aj vďaka vašej nenávisti voči gejom, ženám, menšinám, vďaka vášmu spochybňovaniu ľudských práv vzniklo v našej spoločnosti podhubie, ktoré plodí monštrá, ako páchateľ zo Zámockej," dodal vzápätí.

Aktualizované 15:00 Generálny prokurátor Maroš Žilinka zásadne odsudzuje akékoľvek formy nenávisti a neznášanlivosti, a to voči komukoľvek. Uviedol to na sociálnej sieti v súvislosti so streľbou v Bratislave.

Aktualizované 14:50 Členovia vládneho kabinetu odmietajú nenávisť a nenávistné správanie v spoločnosti. Zhodli sa na tom v stanoviskách k stredajšiemu (12. 10.) útoku v centre Bratislavy, pri ktorom boli zavraždení dvaja ľudia. Ministri odsudzujú konanie páchateľa a pozostalým vyjadrujú úprimnú sústrasť.

Aktualizované 14:40 Mesto Bratislava odsudzuje streľbu na Zámockej a tiež všetky činy založené na nenávisti, a to k inej sexuálnej orientácii, rodovej identite, farbe pleti či k odlišnosti. Uviedla to samospráva na sociálnej sieti s tým, že Bratislava musí byť mestom tolerancie, vzájomného prijatia a rešpektu.

Aktualizované 13:20 "Veľmi úprimne chcem odsúdiť tento čin, čo sa v stredu stal. Je to neprijateľné," povedal minister vnútra Roman Mikulec vo vyjadrení. Poďakoval všetkým policajtom, ktorí okamžite konali. Nechcel ísť však do detailov, nevedel povedať ani presný motív skutku. "Ľudia, chovajme sa k sebe slušne," vyzval Mikulec ľudí. V stredu bolo do vyšetrovania zapojených desiatky policatov, aj špeciálne útvary. O záveroch vyšetrovania má informovať na tlačovej konferencii policajný prezident Štefan Hamran a ďalší zástupcovia polície.

Aktualizované 13:05 "Bola to úkladná poprava, vrah prišiel, vyčkával tam a potom z blízka vystrelil na dvoch ľudí a tretiu osobu postrelil. Obe obete boli naši blízki kamaráti. Veľmi ma to vydesilo, bol to očividne dlhodobo plánovaný čin," povedal majiteľ podniku Tepláreň Roman Samotný, ktorý to vníma ako vedomý útok na bezpečnosť Slovenska a LGBTI komunitu. Samotný pri vyjadrení bol rozcítený, zadržiaval slzy. Ako priblížil, žena, ktorú páchateľ postrelil, nebola ich zamestnankyňa, ale zákazníčka.

Aktualizované 12:30 Premiér Eduard Heger na tlačovej konferencii reaguje na včerajšiu streľbu v centre Bratislavy. Podľa jeho slov sú takéto udalosti na Slovensku neakceptovateľné a hrubo odsudzuje tento skutok, keďže Slovensko je demokratická krajina. "Žijeme vo veľmi ťažkej dobe, v strachu, v ktorom sme si mysleli, že nebudeme nikdy žiť, ale nesmieme tomuto strach dovoliť, aby bol živnou pôdou pre nenávisť," povedal predseda vlády. Ľudí vyzval k ukončeniu nenávisti a hnevu. Rovnako poukázal na Ústavu SR a garanciu základných slobôd a práv všetkých bez rozdielu.

Heger rovnako povedal, že hneď ráno kontaktoval šéfa SIS Michala Aláča s otázkami, prečo tajné zložky neriešili radikálne statusy útočníka, ktoré mesiace pred strwľbou zdieľal na sociálnej sieti. Odpovede podľa jeho slov doteraz nemá. "Treba urobiť inventúru a kontroly vo všetkých zložkách," konštatoval.

Aktualizované 11:45 Politické strany v súvislosti so stredajším (12. 10.) útokom v centre Bratislavy, pri ktorom boli zavraždení dvaja ľudia, odmietajú nenávisť voči menšinám. Čin odsúdili a vyzývajú na väčšiu toleranciu. Skutok spájajú aj s polarizáciou v spoločnosti. Apelujú na politikov, aby nešírili nenávisť. Zároveň vyjadrujú pozostalým úprimnú sústrasť.

Aktualizované 11:30 Na mieste, kde našli telo útočníka, sa nachádza aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Ide o bratislavskú lokalitu Jaskový rad. Podľa jeho slov pravdepodobným motívom stredajšej tragickej streľby v Bratislave bola nenávisť k osobám inej rasy či inej sexuálnej orientácie. "Zatiaľ je pravdepodobným motívom tohto činu nenávisť k osobám inej rasy, inej sexuálnej orientácie. Obávam sa toho, aby podobné činy nepokračovali, pretože slová majú svoju váhu," priblížil Lipšic. Vyšetrovanie je podľa jeho slov v počiatočnej fáze a vykonávajú sa úkony, ktoré by vedeli dokresliť motív strelca.

"V týchto okamihoch sa vypočúvajú ďalšie osoby, zabezpečujú sa dôkazy. Budú sa robiť ďalšie invazívne a procesné úkony tak, aby mohol byť tento čin čo najkomplexnejšie vyšetrený," dodal špeciálny prokurátor. Zatiaľ podľa neho nič nenasvedčuje tomu, že by strelec svoje obete poznal. Priblížil, že polícia po skutku pátrala po strelcovi a vedela ho lokalizovať. "Predtým, ako bol zadržaný, pravdepodobne spáchal samovraždu," dodal. "Monitorujeme veľmi podrobne rôzne internetové fóra, práve preto, aby sa v budúcnosti mohlo podobnému útoku zamedziť. Stopercentné to nie je nikdy. Sú rôzne anonymné fóra, kde je veľmi ťažké sa dopátrať k identite osôb, ktoré komunikujú," doplnil. Množstvo ľudí na internete podľa jeho slov síce komunikuje nenávistné prejavy, ale nejdú ich uskutočniť.

Aktualizované 10:40 Univerzita Komenského na sociálnej sieti informovala, že jedna z obetí bola ich študentom. Konkrétne ide o Matúša Horvátha, ktorý študoval na Filozofickej fakulte. "Druhou smutnou správou je, že motívom vraždy bola podľa dostupných informácií nenávisť. Je desivé, kam až môže dospieť šírenie nenávisti voči ľuďom, ktorí sa previnili iba tým, že sú iní. Ešte desivejšie je, ak niekto na takejto nenávisti získava politické body. Toto nesmie pokračovať! Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým. Ak sa chcete pripojiť, kondolenčná kniha bude k dispozícii vo vestibule historickej budovy na Šafárikovom námestí," dodali.

Páchateľa našli mŕtveho

"Môžeme upokojiť verejnosť, že ďalší útok strelca zo Zámockej ulice v Bratislave jej nehrozí. Dnes ráno polícia strelca vypátrala. Mŕtveho," uviedla. Aktuálne podľa polície prebiehajú procesné úkony.

K streľbe v centre Bratislavy došlo v stredu po 19.00 h. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena, ktorú previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia po ňom intenzívne pátrala, využila pri tom aj psovodov, čln či vrtuľník. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra.

Aj keď mlčíme, konáme, tvrdí polícia

Polícia sa na sociálnej sieti krátko po 10. hodine poďakovala všetkým ľuďom, ktorí im pomohli nájsť správnu stopu po páchateľovi tohto ohavného činu. "Musíme to znovu a znovu pripomínať pre všetkých: neváhajte volať na číslo 158. To, že niečo uvediete len na sociálnej siete, nemusí byť nápomocné. Ďakujeme! Polícia koná od prvých momentov. Fyzickú prítomnosť našich uniformovaných kolegov ste si v uliciach nepochybne viacerí všimli po celú noc," napísali. Ako vysvetlili následne, na prípade pracujú nielen uniformovaní muži zákona, ktorí však okrem zaisťovania stôp v teréne pracujú aj iným spôsobom, pričom vyšetrovatelia sa riadia postupmi, ktoré sú pevne zakotvené v Trestnom poriadku.

"Z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania, ale aj taktiky sa nemôžeme bližšie vyjadriť, preto sa nedokážeme ani brániť, keď sa v týchto chvíľach objavia akékoľvek "zaručené" správy týkajúce sa našej činnosti. Preto naše mlčanie v tejto fáze, prosíme, chápte. Samozrejme, že medzi jeho hlavné priority patrí zistenie motívu páchateľa. K tomu, aby sme ako Policajný zbor mohli zverejniť jeho motív, je nutné absolvovať nevyhnutné úkony," upozornili na sociálnej sieti s tým, že Policajný zbor zachováva nulovú toleranciu k akejkoľvek forme násilia, šikany či nenávisti.

K činu sa prihlásil na sociálnej sieti

Polícia po mužovi intenzívne pátrala celú noc. Pracovala s verziou, že útočníkom je muž, ktorý na sociálnej sieti Twitter zdieľal antisemitské a rasistické správy, rovnako aj takmer 70-stranový manifest proti židom a LGBTI komunite. Autor v ňom vyzýv na násilie voči týmto komunitám a ľuďom, ktorých považuje za nepriateľov bielej rasy. V manifeste sa okrem toho opisuje ako mladý muž zo Slovenska narodený v roku 2003 a aj svoju motiváciu, ktorá ho vedie k útoku. V stredu ráno následne napísal na spomínanom účte, že "už som sa rozhodol". Krátko po streľbe zase zverejnil niekoľko príspevkov, ktoré naznačujú, že je to práve on, kto stojí za vraždou dvoch mladých ľudí.

K tragickej udalosti sa vyjadrili aj najvyšší ústavní činitelia. Prezidentka Zuzana Čaputová napísala, že už dlhšie upozorňuje, že aj slová sú zbraňou. "Tri roky hovorím, že aj slová sú zbraň. Že my politici sme zodpovední za každé jedno slovo, ktoré vyslovíme. Napriek tomu tu mnohí bezohľadne zapĺňajú priestor nenávisťou. Hnevá ma, že ani niektorí prokurátori a sudcovia verbálnym trestným činom neprikladajú dôležitosť a nepovažujú ich za nebezpečné," upozornila. Verejne činné osoby vyzvala, aby svojimi výrokmi nepodnecovali neznášanlivosť, justičné orgány, aby začali konať. Na záver uviedla, že ako spoločnosť musíme nenávisť a zlo spoločne prekonať.

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) odsúdil dvojnásobnú vraždu mladých ľudí, ku ktorej došlo v stredu (12. 10.) večer v centre Bratislavy. "Je neprijateľné, aby sa takto nenávistne správala spoločnosť či jedinci voči komukoľvek," uviedol na sociálnej sieti. Pozostalým a trúchliacim rodinám vyslovil úprimnú sústrasť.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) hrubo odsúdil stredajší (12. 10.) útok v centre Bratislavy, pri ktorom zomreli dvaja ľudia. Ako zdôraznil, žiadna forma extrémizmu nie je prípustná. "Ak hovorím, že Slovensko je slobodná a demokratická krajina, tak to myslím vážne. Je neprípustné, aby sa ktokoľvek pre svoj spôsob života mal báť o svoj život," uviedol na sociálnej sieti. Blízkym obetí vyjadril úprimnú sústrasť.