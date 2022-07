Ďalšia hádka Matoviča na sociálnej sieti: Tentokrát s predsedom KDH Majerským! Tvrdé slová a vylúčenie spolupráce

Posledné mesiace nie je nič výnimočné, ak sa koaliční partneri medzi sebou hádajú. Poslednú veľkú hádku vyvolal nápad ministra financií Igora Matoviča o prorodinnom balíčku, ktorý podmieňoval vyššími daňami pre niektoré firmy. Proti tomu zbrojila SaS, ktorá dlhodobo tvrdí, že tento postup je pre nich červenou čiarou. Vyústilo to až do takého rozmeru, že liberáli prestali chodiť na koaličné rady.

Archívne VIDEO Matovič je naďalej presvedčený, že jeho prorodinný balík financiám na samosprávach neublíži, prezentoval to grafom

Teraz si však Matovič našiel novú „obeť“. A to šéfa KDH a predsedu prešovského kraja Milana Majerského. Celé to spôsobil rozhovor, ktorý poskytol portálu Postoj. V ňom povedal, že do najbližších parlamentných volieb nepôjde strana do spoločnej koalície s OĽaNO. Okrem toho kritizoval aj spomínaný prorodinný balíček z dielne financmajstra, ktorý podľa Majerského spôsobí, že mnohým samosprávam sa oklieštia financie a jednoducho to neutiahnu. „Obávam sa, že u Matoviča si nemôžete byť istý ničím, čo sa povie v jeden deň, už neplatí na druhý deň,“ konštatoval Majerský. Spomínaný rozhovor si strana zdieľala na stránke sociálnej siete. A krátko po tom sa pod statusom strhla búrlivá diskusia, v hlavnej úlohe s ministrom financií Matovičom.

„Naivne som si myslel, že s novým predsedom (ktorému som držal vždy palce) príde do čela KDH viac pokory. Bohužiaľ, tento prístup nemá ďaleko od pýchy predchodcu. Je mi úprimne ľúto, že radšej sa spájate s liberálmi a vyhýbate sa vylúčeniu spolupráce s mafiou z Hlasu ako čert krížu. Klamstvá o tom, ako otcovia stratia kvôli 200€ na dieťa prácu, sú veľmi trápne. Škoda, že ste Rodinný balíček neboli schopní podporiť. Za 30 rokov v politike ste neboli schopní presadiť nič podstatné pre rodiny a v chvíli, keď ste v kľúčovej chvíli mohli rodinám pomôcť, ste sa im otočili chrbtom. Pýcha predchádza pád. Poučte sa,“ napísal Matovič.

Na slová Matoviča reagoval aj samotný Majerský. Ten tvrdí, že ho slová financmajstra nijak neprekvapili. Avšak, ako dodal, zásadne odmieta účelové marketingové ťahy, ktoré by mohli navodzovať dojem, že sa KDH chystá spájať s inými stranami. A to dupľom od človeka, ktorý, ako tvrdí Majerský, si politický projekt postavil na širokom spojení liberálov a konzervatívcov. „KDH je suverénna demokratická strana s poctivými štruktúrami, ktoré prijímajú rozhodnutia podľa platných stanov, v prípade spojených volieb je postup v rukách miestnych orgánov. Nie sme eseročka s pár predstaviteľmi. A vždy budeme zodpovední, ako sa to na kresťanskú a konzervatívnu stranu patrí. Úlohou v politike je hľadať dobro, takto formulujeme aj našu kritiku. Tá nie je populistická, ale konštruktívna, lebo takýto prístup považujeme za zodpovedný - zvlášť v ťažkej dobe, akú žijeme,“ konštatoval Majerský s tým, že ak má byť Matovičov komentár potvrdením úprimnej snahy o spoluprácu, nemá čo ďalej na to povedať.

K ďalších útokom, ktoré označil ako nepodložené, sa vyjadrovať nechce. „Občania na Slovensku majú dosť starostí aj bez nekonečných útokov Igora Matoviča na všetkých oponentov v politike,“ uviedol Majerský. Na jeho slová opäť reagoval Matovič, ktorý je podľa vlastných slov hlboko sklamaný z vyjadrení Majerského v rozhovore na Postoji. „Bohužiaľ ste skĺzli do množstva invektív, zavádzaní a neprávd,“ konštatoval Matovič. Za Majerského sa postavil aj podpredseda KDH Igor Janckulík, ktorý vyzval Matoviča, aby nezavádzal.

Do boja sa pridali aj poslanci

​Do debaty sa zapojili ešte viacerí poslanci OĽaNO, napríklad Peter Pollák ml., Tomáš Šudík či Jana Majorová Garstková. Šudík konkretizoval, že v KDH má množstvo priateľov a dúfal, že konzervatívne strany budú stáť bok po boku aj v ťažkých chvíľach, no rozhodnutie kresťanských demokratov ho mrzí. „Mrzí ma, že im je bližšia podpora mafošov, ktorí sú v dnešnej dobe možno viac IN. Hodnoty občas prehrajú nad populizmom a marketingom,“ napísal Šudík. Obdobné slová volili aj ďalší spomenutí členovia OĽaNO. Podľa Milana Kuriaka týmto štýlom KDH skončí tretíkrát pred bránami parlamentu. „Toto nie je správna cesta. Píšem to preto, lebo 2x mi bolo ľúto, že sa KDH nedostalo do parlamentu. A hrozí, že sa to zopakuje,“ uzavrel.