Na Úrade vlády nie je nuda ani uprostred leta: Mysteriózny odkaz na fotoportréte Matoviča, čo to má znamenať?

archívne video

To, čo diváci a čitatelia často nevidia, je stena za kamerami a fotoaparátmi, na ktorej visia fotoportréty bývalých predsedov vlád a aj toho terajšieho. Na štvrtom mieste sa na stene po Ivete Radičovej, Robertovi Ficovi a Petrovi Pellegrinim nachádza aj sám Matovič.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Tu niečo nesedí

Na tom by nebolo nič zvláštne, Matovič už predsa vyše rok viedol vládnu koalíciu od volieb 2020, kde získal najviac preferenčných krúžkov. V rohu jeho fotoportrétu sa však nachádza akási nálepka, na ktorej je niečo napísané. Toto sa ale na žiadnom inom predsedovi vlády nenachádza.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Je to tam už viac ako týždeň

Na nálepke stojí záhadný odkaz so znením "Buď trpezlivý. Tvoje návrhy neupadnú do zabudnutia.". Keďže sám Matovič sa na sociálnej sieti prezentuje podobným spôsobom a "motivačné citáty" mu nie sú cudzie, je tu istá pravdepodobnosť, že za týmto odkazom stojí tiež on. Nateraz to však potvrdiť nevieme, no podľa našich informácií sa tento odkaz na fotografii už nachádza vyše týždňa.

Na to, čo má tento čudesný odkaz znamenať, sme sa pýtali aj na Úrade vlády, no zatiaľ na naše otázky neodpovedali.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nálepky na Matovičových fotografiách nie sú nič nové

Je tu však aj možnosť, že za toto nemôže prebrať zodpovednosť ani sám minister financií, ktorý už nejakú-tú skúsenosť s nálepkami na jeho fotografiách za posledný mesiac predsa len má. Koniec koncov, jeho podobizeň zalepili protifašistickými nálepkami už na jeho vlastnom rezorte, a to hneď dvakrát, pričom po tom prvom raze sa pri jej zoškrabovaní angažoval údajne sám Matovič.

Incident sa ocitol aj na samotnej satirickej stránke.