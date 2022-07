Chystáte sa na dovolenku? TAKTO si užijete leto aj v čase zhoršenia pandémie: Hygienici vydali viacero rád

BRATISLAVA – Leto oficiálne začalo, deti majú školské prázdniny a ortiť teplomera v posledných dňoch siaha do astronomických výšin. Napriek zrušeniu obmedzení však na nás naďalej striehne nielen koronavírus, ale aj ďalšie problémy, ktoré nám môžu pekelne strpčiť život. Úrad verejného zdravotníctva preto vydalo odporúčania, ako si leto čo najviac užiť bez ujmy na zdraví. A to ako dovolenkárom a cestovateľom, tak aj tým, čo ostávajú doma.

Posledné dni sú pre nás mimoriadne horúce, ortuť teplomerov siaha aj k 40 stupňom Celzia a vykúpením pre mnohých je osvieženie v podobe vody. Napriek tomu, že aktuálne viac-menej neplatia žiadne obmedzenia či pravidlá kvôli pandémii koronavírusu, ten tu stále je a denne pribúda čoraz viac prípadov. To priznáva aj hlavný hygienik Ján Mikas.

„Vírus SARS-CoV-2 cirkuluje aj v letných mesiacoch, hoci závažnosť epidemiologickej situácie v jednotlivých krajinách je odlišná. V rámci cestovania počas dovolenkovej sezóny preto dôrazne odporúčame dodržiavať štandardné preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19. Ak ešte nie ste zaočkovaní, v dostatočnom predstihu pred cestou absolvujte očkovanie proti COVID-19, prípadne využite možnosť posilňujúcej dávky vakcíny (významne tým znížite riziko ťažkého priebehu ochorenia a hospitalizácie v zahraničí či po návrate domov), oboznámte sa s epidemiologickou situáciou v cieľovej destinácii či v tranzitných krajinách a prispôsobte tomu svoje správanie počas pobytu, pripravte si potrebné potvrdenia a vyplňte formuláre, ak sú vyžadované (či už v cieľovej krajine alebo prepravcom), a vopred si premyslite, ako budete postupovať v prípade výskytu príznakov COVID-19 počas pobytu v zahraničí,“ začal šéf Úradu verejného zdravotníctva.

Ako pokračoval, cestujúcim odporúča dodržiavať aj dostatočný odstup od iných ľudí, a to aspoň jeden meter či používať rúško alebo respirátor na miestach, kde odstup nie je možné dodržiavať, ako napríklad v interiéroch s vyšším pohybom ľudí či vo verejnej doprave. Rovnako by mali cestujúci dodržiavať respiračnú etiketu, a teda kašlať či kýchať do vreckovky či lakťa či dodržiavanie správnej hygieny rúk. Okrem toho by mali všetci tí, ktorí majú príznaky ochorenia COVID-19, alebo čakajú na výsledok testu, zvážiť cestovanie. To isté platí aj v prípade blízkeho kontaktu s pozitívnou osobou.

„Cestovatelia, u ktorých sa počas cesty domov alebo po nej objavia príznaky COVID-19, by sa mali izolovať a informovať o zdravotných ťažkostiach svojho lekára. Dostupné sú domáce samotesty, lekár môže v rámci diagnostiky ochorenia odporučiť pacienta aj na PCR testovanie. Rovnako je vhodné si po návrate z dovolenky preventívne urobiť domáci samotest a prvých 3 až 5 dní sa vyhýbať stretnutiu so zraniteľnými skupinami obyvateľstva (najmä so seniormi, imunokompromitovanými či chronicky chorými ľuďmi), a to pre prípad, že sa začínajúca infekcia ešte nestihla prejaviť,“ konštatoval Mikas s tým, že v prípade pozitívneho testu sa pacienti musia riadiť platnou vyhláškou hygienikov.

Okrem toho však hlavný hygienik upozornil cestujúcich na veci, na ktoré by si pri ceste na dovolenku do zahraničia mali dať pozor. A to hlavne zvážiť vplyv samotného cestovania na zdravie, dať si pozor na infekčné choroby, alergie, úrazy a drobné poranenia, telesnú záťaž v horúcom či vlhkom prostredí, byť obozretní, či cestujúci nemajú príznaky ťažkostí srdcovocievneho, črevného či dýchacieho systému. Opatrní by mali byť aj v prípade opaľovania a kúpania, pozor by si mali dať na hmyz a stravovanie. Konzumovať by mali len dôkladne tepelne spracované jedlo, nejesť neumytú surovú zeleninu, vyhýbať sa majonézam, vajíčkam, studeným misám, jesť len ovocie, ktoré sa dá len ošúpať alebo je dôkladne umyté pitnou (balenou) vodou, v zahraničných destináciách nepoužívať na chladenie nápojov ľadové kocky, pretože môžu byť vyrobené z kontaminovanej vody. Dôležité je tiež sa pred cestou poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom.

Čo má obsahovať cestovateľská lekárnička: