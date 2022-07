Viete, ako sa chrániť pred horúčavami? Pozor na úžeh či úpal: TOTO sú vhodné spôsoby, ako sa vyhnúť problémom!

Vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Jana Hamade radí, že letné oblečenie by malo byť ľahké, vzdušné, voľnejšieho strihu a skôr svetlých farieb. Okrem toho odporúča, aby oblečenie bolo skôr z prírodných materiálov ako syntetických, ktoré riadne odvádzajú pot. Rovnako by si ľudia v čase najväčšieho slnka od 10. hodiny dopoludnia do 16. hodiny popoludní mali dať pozor na zvýšenú fyzickú námahu. Fyzicky náročné práce by si ľudia mali radšej nechať na skoré ranné hodiny.

„Dôležité je dodržiavanie pitného režimu: množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je u každého človeka individuálne. Závisí napríklad od veku, pohlavia, telesnej hmotnosti, ale aj od telesnej aktivity, zloženia a množstva stravy, teploty ovzdušia či zdravotného stavu. Počas horúčav sa odporúča vypiť minimálne 2-4 decilitre tekutín na 10 kilogramov hmotnosti, čo predstavuje približne 1,5 až 3 litre tekutín denne. Toto množstvo sa však zvyšuje u ľudí, ktorí pracujú fyzicky a viac sa potia. Piť by sa malo priebežne, čiže v menších dávkach a častejšie a ešte pred pocitom smädu. V horúčavách obmedzte nápoje s obsahom chinínu, kávu, alkohol i sladené nápoje. Ideálna je obyčajná voda doplnená o minerálne vody,“ odporučila odborníčka s tým, aby ľudia nepodcenili riziko úpalu či úžehu.

Pozor na prehriatie

Úpal je prehriatie organizmu, ktoré vzniká aj bez priameho slnečného žiarenia. Úžeh je prehriatie organizmu vplyvom slnečného žiarenia a oba stavy majú rovnaké príznaky, a to bolesti hlavy, nevoľnosti, mdloby, rýchly pulz, zvracanie, zvýšenú telesnú teplotu. Potrebné je postihnutého premiestniť do chladného prostredia a uložiť do stabilizovanej polohy. „Postupne ho ochladzujte, najlepšie obkladmi, nie sprchou alebo kúpeľom. Tekutiny mu podávajte po malých množstvách, najlepšie lyžičkou. Väčšie množstvo vody naraz sa neodporúča. Pri zhoršení stavu je dôležité privolať pomoc (volať 155 alebo 112),“ odporúča.

Deti mladšie ako jeden rok by sa vôbec nemali vystavovať slnečnému žiareniu a pobyt vonku treba obmedziť na skoré ranné a podvečerné hodiny. Ako dodala odborníčka, deti do 6 mesiacov netreba natierať krémami s ochranným faktorom (SPF), keďže tieto deti na slnko vôbec nepatria. Chrániť by sa mali slnečníkom alebo clonou, nie plienkou prehodenou cez striešku kočiara, pretože hrozí prehriatie. Staršie deti je potrebné pri pobyte vonku opakovane natierať vhodnými krémami a vhodne obliekať.

Malým deťom, ktoré majú nedokonale vyvinutý mechanizmus pocitu smädu, je potrebné často ponúkať pitie. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov. Dennú dávku tekutín by si mali rovnomerne rozložiť počas dňa. Odborníčka však radí, že rodičia by nikdy nemali nechávať deti a zvieratá čakať v zaparkovanom vozidle - a to ani ak sú presvedčení, že sa vzdialia iba na chvíľu. Rovnako by sa nemali spoliehať na pootvorené okná vozidla, k prehriatiu organizmu dochádza rýchlo a môže mať smrteľné následky.

Ideálne teploty v domácnosti

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča udržiavať v interiéri teplotu pod 32 °C počas dňa, v noci by izbová teplota nemala prekročiť 24 °C. Regulácia teploty je obzvlášť dôležitá v prítomnosti detí, seniorov nad 65 rokov a chronicky chorých. Domovy a pracoviská by mali Slováci zabezpečiť pred prehrievaním, napríklad pred prenikaním priamych slnečných lúčov cez okná tienením - žalúziami alebo roletami. Odpojiť by mali čo najviac elektrických zariadení, ktorých používanie nie je v tom čase nevyhnutné. Zo zariadení totiž môže sálať teplo a môže tak dochádzať k zohrievaniu vzduchu v interiéri. Ak je to možné, vypnúť by mali aj umelé osvetlenie v domácnosti alebo na pracovisku.

Najvhodnejším a najprirodzenejším spôsobom na zvýšenie prúdenia vzduchu v izbe je vetranie. Odborníci preto odporúčajú vetrať priestory v nočných alebo v skorých ranných hodinách. Počas dňa naopak, neodporúčajú otvárať okno, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak sa však ľudia rozhodnú používať ventilátory, je potrebné ich umiestniť a nasmerovať mimo prítomných osôb. Prúd vzduchu dlhší čas nasmerovaný do tváre prispieva k zápalom očí, uší, dutín, k bolestiam zubov a ďalším zdravotným problémom. WHO zdôrazňuje, že pri teplotách nad 35 °C ventilátory nedokážu znižovať riziko zdravotných komplikácií v dôsledku horúčav.

Ak sa rozhodnete používať klimatizáciu, pozatvárajte dvere a okná. Dbajte na prísny režim čistenia klimatizačnej jednotky podľa pokynov výrobcu - vzhľadom na aktuálnu situáciu je mimoriadne vhodná aj jej zvýšená dezinfekcia. Udržujte v čistote klimatizačnú jednotku, filtre a vzduchové prieduchy. Výparník klimatizačnej jednotky dezinfikujte častejšie. Správnou údržbou klimatizácie predchádzate tomu, aby bola zdrojom choroboplodných mikroorganizmov v priestore.

Pamätajte si, že pri prechode z chladného do horúceho prostredia môže prísť k tzv. teplotnému šoku, ktorý dokáže celkovo oslabiť organizmus. Klimatizáciu je preto vhodné nastaviť tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako 5, maximálne 7 stupňov Celzia.

Nesprávne používaná klimatizácia môže uškodiť a spôsobiť zdravotné problémy aj v aute, najmä pri dlhších cestách. Klimatizáciu v aute odporúčame časovo regulovať, na 10 až 15 minút za hodinu. Prúd chladného vzduchu smerujte tak, aby nefúkal priamo na posádku - najlepšie je viesť ho na čelné sklo, prípadne k nohám. Aj v aute platí ideálny rozdiel teploty vonku a vnútri 5 až 7 stupňov Celzia, dodržte ho aj v najväčších horúčavách. Ak z auta často vystupujete a nastupujete, rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší.

Pri používaní klimatizácie v aute sa okolo výparníka kondenzuje voda obsiahnutá vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ sa odvádza pod vozidlo. Okolo výparníka je neustále vlhké prostredie, čo je výborná živná pôda pre rôzne plesne, ktorých spóry sa nachádzajú vo vzduchu a často nepríjemne zapáchajú. Zlikvidujete ich antibakteriálnym sprejom.