Koalícia má za sebou prelomové stretnutie najsilnejších bez Matoviča: Koniec hádkam? Kollár hovorí o dohode

Viac ako 660-tisíc rodín tak podľa ich záverov dostane v júni bonus vo výške 100 eur. Ten bude vyplácaný automaticky bez toho, aby o financie museli rodiny žiadať. O platbu sa budú starať štátne Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

"Potrebujeme vyriešiť veľký problém, máme vyriešiť zvýšenie platov učiteľov, za tým sú hneď v druhom slede platy záchranárov. Toto všetko musí vláda spraviť. Pokiaľ nebudeme kompaktní všetci štyria pri jednom stole, tak sa to nebude dať urobiť," povedal Kollár. Rokovania v zložení celej koalície považuje za potrebné aj preto, aby mali schôdze parlamentu hladký priebeh aj v súvislosti s poslaneckými a pozmeňujúcimi návrhmi.

Mimoriadny príspevok, ktorý kollárovci oznámili, bude vyplácaný aj do rodín v hmotnej núdzi, náhradným rodičom, osobám, bez nároku na poberanie opatrovateľského príspevku a iným. Balíček bude stáť asi 80 miliónov eur.

Kollárovi ide o pokoj v "rodine", útoky Matoviča musia prestať

Kollár okrem iného v pondelok hovoril aj s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) a premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO). Premiér mal prisľúbiť Sulíkovi, že osobné útoky zo strany ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča sa skončia. Kollár trvá na potrebe riešenia situácie v koalícii a návrate SaS k rokovaniam na koaličnej rade.

Matovič na stretnutí nebol, vraj čakal na výsledky

Na margo situácie v koalícii šéf parlamentu poznamenal, že útokov je dosť zo strany opozície a nepotrebujú ich aj partneri medzi sebou. "Bude sa snažiť upokojiť situáciu aj pán premiér," dodal Kollár. Na otázku, prečo nebol na stretnutí aj Matovič, odpovedal, že chcel mať výsledok a niekam sa posunúť. Vysvetlil, že medzi Sulíkom a Matovičom je istá osobná animozita či averzia a možno by sa už len z princípu dohodnúť nechceli. Kollár však zdôraznil, že Matovič o stretnutí vedel a nekonalo sa poza jeho chrbát.

Čo sa týka prelomenia veta prezidentky Zuzany Čaputovej pri protiinflačnom balíku z dielne Matoviča, Sme rodina a Kollár sú za obe možnosti riešenia, teda za prelomenie veta aj za schválenie pripomienok prezidentky. "Toto je na hnutí OĽaNO. Keď sa rozhodne, že to urobia naraz, aby veľmi rýchlo bola pomoc doručená, aby sa to nezdržiavalo, tak samozrejme, že hnutie Sme rodina nepotopí koaličného partnera a zahlasujeme v jasnom počte 17 poslancov za prelomenie veta," ozrejmil Kollár.

Kollár tiež informoval, že mal stretnutie aj s ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽaNO) k situácii s medveďmi. Potrebu vidí aj v upokojení ľudí v regiónoch. Skonštatoval, že medvede sa premnožili a častejšie sú aj ich strety s ľuďmi. Mimoriadny odstrel podľa jeho slov nie je možný zo zákona, no počty zrejme budú nejakým spôsobom regulovať. Pripomenul, že vytvorené zásahové tímy môžu strieľať problémové medvede, ktoré napádajú ľudí a dostávajú sa do obydlí.

Vláda musí prebrať aj plán obnovy, z hľadiska výstavby nemocníc

V utorok popoludní má byť na Úrade vlády SR rokovanie v súvislosti s výstavbou a rekonštrukciou nemocníc z plánu obnovy. Novinárom to povedal na tlačovke Kollár. O pláne sa má ešte rokovať. Kollár je za to, aby sa peniaze rozdelili spravodlivo medzi regióny. Podporil by výstavbu novej nemocnice v Martine, ale aj v ďalších mestách. Myslí si, že z určených peňazí by sa nevedeli postaviť Rázsochy, preto by skôr podporoval odkúpenie Nemocnice Bory. Kollár verí, že dôjde k dohode, aby mohol ísť návrh na vládu.

"Pre nás je dôležité, aby čo najviac regionálnych nemocníc bolo podporovaných alebo postavených nových, respektíve vynovených nových oddelení," vyhlásil s tým, že najmä nemocnice v regiónoch sú v zlom technickom stave, preto treba investovať do rekonštrukcie.

Na výstavbu novej koncovej nemocnice v Bratislave, teda Rázsoch, podľa neho nemáme peniaze. "Celé Rászochy sa z tohto postaviť nedajú, dá sa postaviť len hrubá stavba alebo skelet," povedal v súvislosti s plánom obnovy, pričom to označil za vzdušné zámky, preto je za Bory. "Keby sme získali Bory, vie táto vláda otvoriť novú nemocnicu ešte v tomto volebnom období," povedal.

Lengvarský je jedeen z najlepších ministrov zdravotníctva, akých sme mali

Predseda Sme rodina má dôveru voči ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽaNO) "Je to jeden z najlepších ministrov zdravotníctva, ktorého sme doteraz mali. Je nekonfliktný, pracuje, má nejakú predstavu a asi mu ju chce niekto silou-mocou nabúrať. Pevne verím, že si to obháji," skonštatoval. Dohoda sa podľa neho bude musieť dosiahnuť konsenzom štyroch koaličných lídrov. "Každý má asi nejaký záujem v nejakom regióne," podotkol.

Kollár by podporil výstavbu novej nemocnice v Martine, ale aj v Humennom či Rimavskej Sobote. Je však ochotný rokovať, nie je to hlavná téma hnutia Sme rodina. Minister ešte začiatkom júna uviedol, že súčasťou plánu výstavby budú pravdepodobne aj univerzitné nemocnice na bratislavských Rázsochách a v Martine. Kľúčovou súčasťou plánu obnovy je už schválená reforma siete nemocníc.