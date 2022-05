Boj medzi extrémistami na život a na smrť: Kotleba nazval Mazureka bláznom, obvinil ho, že je liberál

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že najnovší zákon z dielne Igora Matoviča (OĽaNO) na pomoc rodinám neposlúžil len ako katalyzátor ďalších treníc v koalícii medzi ním a SaS. Na politickej scéne totiž zažívame paralelne aj ďalší konflikt, a to v extrémistickom spektre medzi ĽSNS a Republikou. Áno, opäť ide o ten istý zákon. Kotlebovcom prekáža, že ich odídenci v Republike za pomoc rodinám, aj keď je z Matovičových rúk, nezahlasovali a obvinili ich z toho, že sú blázni a liberáli!

To, čo Kotleba vlastne svojim odídencom z ĽSNS vyčíta je samotné hlasovanie, či už pri posunutí do prvého, alebo aj do druhého (nižšie) čítania, ktoré prebehlo dnes. Návrh síce prešiel, a to opäť s podporou Kotlebovcov, no všetci predstavitelia Republiky sa zdržali. Sami pritom už skôr hovorili, že balík im nevyhovuje aj preto, lebo Matovič rodinám odovzdáva len "omrvinky". "A aj tie omrvinky sú len neistým prísľubom v budúcnosti," odkázal predseda hnutia Milan Uhrík.

Kotleba ich obvinil z toho, že sú liberáli

Okrem toho, že balík nenašiel podporu ani u koaličnej SaS, jeho znenie nepodporili ani uhríkovci, čo si však ešte pred samotným hlasovaním v prvom čítaní "vychutnal" Kotleba, ktorý obvinil Republiku z toho, že zmýšľa liberálne. "Každý si o tom môžete myslieť čo chcete, my ale pri podpore rodín a pri podpore detí slušných rodičov máme jasno. Aj preto budeme od Igora Matoviča žiadať, aby tento návrh ešte viac vylepšil v prospech slušných a pracujúcich rodičov tak, aby prijaté sociálne opatrenia nemohli byť zneužité na populačnú explóziu neprispôsobivých," píše sa na sociálnej sieti na konte Mariana Kotlebu. Ten sa voličom prihovoril aj vo videu.

Obhajoba postoja k návrhu z dielne Matoviča

Kotleba v úvode dementoval slová o tom, že by svojim hlasovaním podporovali aktuálnu koalíciu. "Z tohto miesta hovorím, že my vládu Igora Matoviča alebo Eduarda Hegera nepodporujeme, ale musím povedať aj to, že vždy budeme podporovať každý jeden návrh, ktorý bude dobrý pre Slovensko," povedal Kotleba s tým, že k návrhom majú svoje pripomienky, s ktorými budú tlačiť na Matoviča.

Kotleba uštedril pár slov k "Milánkovi" Mazurekovi

Ani v tomto prípade si však Kotleba neodpustil a zaútočil na svoju bývalú pravú ruku a odídenca z ĽSNS Milana Mazureka. "Milý Milánko Mazurek, ty, ktorý si oklamal voličov strany, ty, ktorý si oklamal straníkov, ktorí ťa podporovali, aby si sa dostal späť do parlamentu, ty nám ideš hovoriť, že nesmieme hlasovať za to, aby pracujúce rodiny dostali podporu od štátu na svoje deti?" pýta sa cez video Mazureka šéf ĽSNS, ktorý už momentálne nie je v parlamente.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky.sk/Maarty

Vraj mu Mazurek vyplakával na pleci v kancelárii a teraz sa načisto zbláznil

Marian Kotleba však odhalil aj ďalšie zákulisie toho, čo sa dialo, keď bol Milan Mazurek svojho času právoplatne odsúdený za výroky v rádiu. V tom čase však ešte stále bol v ĽSNS. "Ty, ktorému sa ako poslancovi za posledný mesiac zvýšil plat o 370 eur, ty ideš pracujúcim rodičom závidieť 100 alebo 200 eur na ich deti?! Milanko Mazurek, ty, ktorý si mi na pleci v kancelárii vyplakával, že z čoho budeš žiť, keď si stratil poslanecký plat po odsúdení, tak ty ideš rozprávať, že tieto rodiny si nezaslúžia takúto podporu?! Milan, ty si sa už pod vplyvom tých agentov, ktorých v Republike asi máte, ty si sa už musel načisto zblázniť. Ako keby nestačilo, že poslanci hnutia Republika jazdia na Mercedesoch triedy S, ale vy už ani nedoprajete ľuďom, aby dostali od štátu aspoň omrvinku," kritizuje Mazureka vo videu Kotleba.

"Milan, my na rozdiel od vás, budeme navždy stáť na strane ľudí. Nebudeme v tom politikárčiť," povedal Kotleba s tým, že je pripravený v možnej budúcej vláde zobrať peniaze aj z ministerstva obrany či pomoci Ukrajincom a dať ich Slovákom.

Republika na dnešné dianie v parlamente odpovedala vlastnou tlačovou konferenicou.