Sme rodina môže v jesenných voľbách spolupracovať s Hlasom, ĽSNS či Republikou

"V rámci komunálnych štruktúr nemáme problém s akoukoľvek mimoparlamentnou a opozičnou stranou, pokiaľ pôjde o slušného kandidáta, urobiť spoločnú podporu takémuto kandidátovi," povedal Kollár na pondelkovej tlačovej konferencii.

Šéf parlamentu odporučil straníckym štruktúram uzatvárať partnerstvá s Hlasom. Nevylučuje ani spoluprácu pri podpore kandidáta aj s ĽSNS alebo Republikou. "Túto politiku robme v parlamente, ale dolu ide o ľudí. To sú kandidáti, ktorých si vyberú ľudia, ktorí ich budú zastupovať a ktorým dôverujú," vysvetlil Kollár.

Galéria fotiek (2) Boris Kollár

Zdroj: Topky/Maarty

Vzhľadom na budúcnosť sa podľa neho nedá zložiť vláda bez Hlasu. "Každý, kto sa trošku triezvo pozerá na vec, si musí dnes uvedomiť, že táto vládna koalícia, prípadne ešte niektoré strany, ktoré sú teraz mimoparlamentné, to bez Hlasu nebudú môcť zostaviť," vyhlásil. "Teraz sa tváriť, že nám Hlas smrdí, je veľmi smiešna predstava, bez Hlasu to asi nebude možné," pripomenul. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Ich termín v pondelok vyhlásil predseda parlamentu.