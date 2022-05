Zelenskyj po príhovore v našom parlamente: Emotívny status plný vďaky! Nádej vidí v Bratislave

Zelenského príhovor v parlamente dnes na pravé poludnie sledovala väčšina poslancov a aj členovia vlády. Dôležité slová však nezazneli iba počas neho, ale aj po jeho skončení. Zelenskyj totiž uverejnil na sociálnej sieti Facebook následne status, v ktorom pripomenul potrebu posilnenia jednoty a tlaku na Rusko, kým nedosiahneme víťazstvo.

„Viem, že sa v júni uskutoční v Bratislave donorská konferencia s cieľom zmobilizovať pomoc pre Ukrajinu,“ informoval Zelenskyj s tým, že je vďačný každému, kto sa podieľa na jej organizácii, vrátane think tanku GLOBSEC. „Verím, že v Bratislave budeme môcť diskutovať o konkrétnych projektoch na obnovenie normálneho života v rôznych regiónoch Ukrajiny, pretože čím aktívnejšie spolupracujeme, tým viac vyvíjame tlak na Rusko. A čím viac posilníme európsku jednotu, tým jasnejšie budú kontúry nášho víťazstva,“ dodal.

Vypočuť si ho prišli aj členovia vlády

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa Slovensku poďakoval za solidaritu a pomoc, ktorú poskytujeme Ukrajine. Vo videopríhovore poslancom Národnej rady zároveň vyzval na pokračovanie pomoci, a to v obrannej oblasti, v téme sankcií i v podpore európskej perspektívy Ukrajiny. Vyzval Slovensko, aby bolo hlasom Ukrajiny v EÚ.

Ukrajina si podľa tamojšej hlavy štátu cení obrannú podporu od Slovenska. "Bolo by dobré, aby sa to od vás naučili aj iné krajiny Európy a sveta," povedal Zelenskyj s tým, že Ukrajina si cení aj našu solidaritu s Ukrajinou na úrovni EÚ.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Zelenskyj pripomenul, že krok Ruska hovorí o tom, že chce "zotrieť v prach ukrajinskú samostatnosť a Rusko začalo ísť proti celej Európe", pričom sa to začalo Ukrajinou. Každá krajina chce podľa neho žiť voľne a slobodne a samostatne si vyberať svoju budúcnosť, a tiež to, v akých zoskupeniach chce byť a tiež s kým chce alebo nechce obchodovať.

Slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO) bol podľa Zelenského jeden z prvých "zahraničných priateľov," ktorí videli hrôzy na predmestí Kyjeva. Pripomenul masakre na civilistoch či rozstrieľané školy. Rusko označil za tyraniu, ktorá chce pokoriť nás všetkých. "To by sme mali zastaviť my všetci v Európe," vyhlásil. Ak totiž podľa jeho slov nezastavíme ruské vojská pre zločiny, ktoré urobili v ukrajinskej Buči a Boroďanke, môžu prísť podľa neho aj na územie Slovenska.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

"Prvý a hlavný nástroj, aby sme ich premohli, sú zbrane. Ukrajinci budú stále pamätať, ako Slovensko poskytlo to, čo sme naozaj potrebovali a je potenciál, aby sme v tom mohli pokračovať. Hovorím o lietadlách a helikoptérach," skonštatoval Zelenskyj.

Súčasťou obrany sú podľa neho aj sankcie, nemali by slabnúť. Vyhlásil, že avizovaný šiesty balík sankcií je potrebný. "Potrebné sú aj energetické sankcie. Rozumieme, že je to pre vás ťažké," odkázal Slovensku. Ukrajina podľa neho rozumie, že otázka ruskej nafty a náhrady je pre nás ťažká. Pripomenul, že Rusko bolo výrazným dodávateľom plynu na Ukrajinu. "Všetko sa to končilo plynovou vojnou a nakoniec aj konečnou zmluvou, ktorá ohrozovala našu suverenitu," povedal. Rusi chceli dať podľa neho Ukrajine zľavy, ale bolo to len "prikrytie" pre vydávanie ruských pasov Ukrajincom, "pre propagandu a pomalú anexiu" a vtrhnutie na ukrajinské územie v roku 2014.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Ukrajina prešla podľa Zelenského cestou a omylmi, ktorým sa môže vyhnúť Slovensko a Európa. "Treba odmietnuť naftu, pretože je to otázka slobody, tá sloboda má takú cenu," dodal s tým, že by sme nemali byť tak politicky závislí od ruského plynu.

Rusko sa podľa ukrajinského prezidenta pokúša vydierať EÚ. "Mali by sme vydieraniam odpovedať tak, že by sme mali viac integrovať a spoločne obraňovať naše hodnoty," vyhlásil. "Chceme napredovať do EÚ a byť spojencami. Po viac ako dvoch mesiacoch vojny Ukrajinci spolu s našimi priateľmi tu a v celej Európe prejavili solidaritu, čo sa týka slobody a preukázali to, že Rusko nebude vedieť zopakovať rok 1968 a rozšíriť tyraniu," povedal slovenským poslancom.