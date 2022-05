VIDEO Paródia na ruské tanky sa stala hitom: Toto keď uvidí Putin, vypení od zlosti

Vo videu je vidieť počítačom vytvorený trojrozmerný ruský tank, ktorý ako losos prekonáva dlhé vzdialenosti z hĺbky Ruska, aby svoj život ukončil na úrodných poliach Ukrajiny, ako hovorí rozprávač, zatiaľ čo sa z kanónu virtuálneho modelu tanku T-72B3, zjavne opusteného a zničeného, ​​valí dym. Ruské tanky sa podľa rozprávača "riadia evolučnou túžbou ukončiť svoj život na lepšom mieste", a tak po príchode na Ukrajinu "všetky druhy ruských tankov hynú".

Tohtoročná migrácia bola podľa videa mimoriadnou aj pre "dravcov na Ukrajine" v podobe bezpilotných lietadiel či miestnych roľníkov s traktormi. A v narážke na slabinu ruských tankov v podobe zásobníka munície pod vežou, po zásahu tank exploduje a jeho veža je výbuchom odmrštená, nahrávka dodáva, že "väčšina druhov tankov odhadzuje veže, aby ukončila svoj životný cyklus".

Someone actually made a David Attenborough style voiceover for this video of a destroyed Russian tank. pic.twitter.com/NBmEazYb4F