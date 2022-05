Ospravedlnenie v podaní strany Smer-SD: Nadávky na adresu Čaputovej ich mrzia, ALE… pridali ostré výčitky

Strana uviedla, že víta, že vládna koalícia a médiá sa tak intenzívne zaoberajú protestným zhromaždením, ktoré na 1. mája zorganizoval v Nitre. Zvýrazňuje sa tak podľa nich masová účasť na proteste, ktorá dosiahla niekoľko tisíc ľudí. „SMER – sociálna demokracia musí vládnej koalícii a prezidentke pripomenúť, že ulice sa napĺňajú len preto, lebo ľudia sú v beznádeji a neveria, že sa niečo na Slovensku zlepší. Bola to prezidentka, ktorá zmarila vôľu viac ako 600 tisíc ľudí zorganizovať referendum o predčasných voľbách, je to útok na slobodu médií, ktorý vyvoláva potrebu ľudí vyjadriť sa verejne, je to obrovské zdražovanie a jeho ignorovanie vládou, ktoré tlačí ľudí do protestov,“ uviedli.

SMER – sociálna demokracia víta, že vládna koalícia a médiá sa tak intenzívne zaoberajú protestným zhromaždením, ktoré... Posted by SMER - SD on Tuesday, May 3, 2022

Oni podľa vlastných slov nenariekali a ani si ich nikto nezastal, keď ich predstaviteľom tzv. slušné Slovensko stavalo šibenice. „Máme ale povinnosť zdôrazniť, že sloboda slova a najmä sloboda slova u politika zahŕňa aj právo tohto politika používať nadnesené, prehnané, šokujúce a nepekné vyjadrenia, ak je potrebné zvýrazniť vážnosť situácie,“ pokračovali.

Následne po týchto ostrých slovách prišlo aj samotné ospravedlnenie. „Ľudsky nás mrzí, že niektorí ľudia sa na proteste neudržali a povedali, čo si myslia o pani prezidentke a mohlo sa jej to dotknúť,“ uviedli. Jedným dychov však dodali, že viac ich mrzí to, ako sa vládna koalícia správa k ľuďom a občanom Slovenska.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR – Henrich Mišovič

„Slovensko nebolo nikdy v takom sociálnom, právnom a demokratickom marazme. SMER - sociálna demokracia bude pokračovať v organizovaní verejných protestov, pretože patria do legitímnej výbavy opozičnej politickej strany,“ dodali.

Ku kauze sa v zmysle "najskôr kritika" vyjadril aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorý v prvom rade Čaputovej odkázal, že ju nemá rád. „Nemám rád jej faloš a strojenosť,“ povedal. Až následne dodal, že hecovať ľudí na mítingu, aby jej nadávali do “amerických ku**ev”, „ako to cez víkend robil úchylák Blaha, je podlosť najhrubšieho zrna."

Pani prezidentku nemám rád. Nemám rád jej faloš a strojenosť. Avšak hecovať ľudí na mítingu, aby jej nadávali do “anerických kur.ev”, ako to cez víkend robil úchylák Blaha, je podlosť najhrubšieho zrna. Posted by Igor Matovic on Monday, May 2, 2022

Čaputová sa poďakovala za podporu

Počas nedeľnajšej akcie strany Smer-SD sa v Nitre na pódiu vystriedalo viacero jej predstaviteľov vrátane poslanca Ľuboša Blahu. Ten burcoval ľudí aj slovami na adresu hlavy štátu. „Čaputová je americká …“ zakričal, no nedokončil. Urobil to za neho dav, z ktorého sa ozvalo slovo „agentka,“ ale zaznieť malo aj označenie “k**va.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB/Zuzana Čaputová

Viacero politikov zareagovalo na takéto prejavy smerom k hlave štátu citlivo a kritike ich podrobil napríklad minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) či predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Prezidentke sa však ospravedlnili aj europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová.

Samotná Čaputová sa k celej kauze vyjadrila až v pondelok večer, keď stručne poďakovala za podporu. "Nielen pre mňa, ale ešte viac pre budúcnosť Slovenska je dôležité, že vám to nie je jedno. Slušnosť je možno tichšia a miernejšia, ale vôbec nie slabšia," uviedla.