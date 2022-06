Čaputovej vyvolený Rizman svoju lásku neskrýva a prehovoril o nej: Ľúbim ju, už som ju však videl aj vybuchnúť!

BRATISLAVA - Partner prezidentky Zuzany Čaputovej Juraj Rizman o svojich citoch veľmi často na verejnosti nehovorí. Až po niekoľkých mesiacoch vzťahu bol však na túto tému vyspovedaný a jeho odpovede v mnohom neprekvapili, no aj tak v nich bola istá dávka nečakaných vyjadrení, ktoré nás sčasti zaviedli do zákulisia tohto veľmi sledovaného vzťahu.

archívne video

Rizman sa so svojím vyznaním vyjadril pre podcast portálu Aktuality.sk. "Nemilujem prezidentku, milujem konkrétnu osobu vo funkcii prezidentky," vysvetlil ohľadom vzťahu na úvod Rizman.

Láska a city, o ktorých vraj verejne nikdy neprehovorí

Aj keď Rizman sa v rozhovore často nechal zatiahnuť do otázok ohľadom jej vzťahu s hlavou štátu, nemal veľmi kapacitu zachádzať hlbšie do podrobností. "Je iks vecí, ktoré na nej obdivujem a je iks veci, ktoré na nej milujem, ale nikdy som o tom verejne nehovoril a ani o tom hovoriť nebudem. Je to iba medzi nami. To najcennejšie pre mňa je, keď môžeme byť spolu, iba sami pre seba," vyjadril sa pomerne jasne Rizman, alebo skôr prvý pán prezdientky Čaputovej.

Emotívne reakcie jej nepristanú

Ten však poslucháčom priblížil aj to, ako je Zuzana Čaputová ako človek. "Je to veľmi vyrovnaná osoba," skonštatoval. "Veľmi so sebou pracuje, venuje sa aj meditáciám," prezradil partner. Z jeho sladkých slov by sa až mohlo zdať, že prezidentka ani nevie sklznúť do roviny napätia či správať sa nervózne. Jednou z otázok moderátora bolo aj to, či už hlava štátu niekedy vybuchla. "Áno, to som videl, ale je to veľmi výnímočná situácia. Ona nie je ani veľmi zvyknutá reagovať emotívne," povedal Rizman.