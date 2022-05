Vulgarizmy na adresu Čaputovej na smeráckej akcii?! Rozzúrený Rizman poslal odkaz Blahovi, Beňová sa ospravedlňuje

Počas včerajšej akcie strany Smer-SD sa v Nitre na pódiu vystriedalo viacero jej predstaviteľov vrátane poslanca Ľuboša Blahu. Ten burcoval ľudí aj slovami na adresu hlavy štátu. „Čaputová je americká …“ zakričal, no nedokončil. Urobil to za neho dav, z ktorého sa ozvalo slovo „agentka,“ ale zaznieť malo aj označenie “k**va.

„Keď pred pár rokmi pochodovali Bratislavou pravicoví extrémisti, boli v SMERe veľmi pohoršení, že účastníci skandovali vulgárne heslá na adresu pani europoslankyne Moniky Beňovej. Zastal som sa vtedy pani poslankyne, pretože náckovia naozaj prerazili všetky mysliteľné dná,“ pripomenul Rizman.

Podľa jeho slov však včera na prvomájovom proteste organizovanom stranou Smer-SD ich poslanec Ľuboš Blaha "vyhecoval" dav a ten skandoval rovnakú nadávku na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. „Súdruhovia na tribúne sa bavili. Neprotestovala ani prítomná pani poslankyňa Beňová…,“ poznamenal.

„Je smutné sledovať, ako kedysi premiérska strana padla a preráža jedno dno za druhým. Sociálna demokracia to pod vedením Fica a Blahu dotiahla až na úroveň futbalových výtržníkov a agresívnych náckov (áno viacerí z lídrov vtedajších protestov pravicových extrémistov boli odsúdení za násilnú trestnú činnosť a extrémizmus),“ uviedol s tým, že situácia má predsa len jednu výhodu a to, že sa smeráci definitívne demaskovali.

„Zvolili slovník a spôsoby extrémistov, ktoré sú v slušnej spoločnosti neakceptovateľné. A tak sa k nim treba začať správať,“ povedal. „A manželke pána Blahu zo srdca prajem, aby sa o nej nikdy nikto nevyjadroval tak, ako sa jej muž (a dav, ktorý hecuje) vyjadruje o mojej partnerke,“ dodal.

Beňová: Ospravedlňujem sa za nadávky

K celej veci sa vyjadrila aj spomínaná europoslankyňa Monika Beňová. „Nám sa síce nikomu nikdy za sprosté urážky nikto neospravedlnil, ale ok,“ uviedla. Na tribúne podľa nej nebolo počuť, čo vykrikovala nejaká skupina pod tribúnou. „Na mňa tiež pískali a vykrikovali, keď som tam vystupovala. Nerobím z toho drámu, politika má, žiaľ, aj takúto tvár na mítingoch. Ľudia sú nahnevaní a majú všetkého plné zuby,“ uviedla. „Ale garantujem všetkým zlomyseľným kritikom, že drvivá väčšina účastníkov nič neprístojné na adresu prezidentky nevykrikovala,“ dodala.

„Robí sa tu teraz z toho dráma? Tak na rozdiel od vyšetrovateľky, ktorej chceli ublížiť a nazývali ju rôznymi ´menami´ a nikto sa jej rovnako dodnes neospravedlnil, ja sa Vám Zuzana Čaputová ospravedlňujem za nadávky,“ uzavrela s tým, že hnev a nesúhlas sa dajú vyjadriť aj slušne.

Korčok hovorí, že je potrebné nakresliť červené čiary

Prejavy na smeráckej akcii odsúdil aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS), podľa ktorého prekročili „červené čiary, o ktorých sme si mnohí mysleli, že na európskom Slovensku v 21. storočí nebudú nikdy prekročené.“

Rozsah vulgarizmov a miera nekultúrnosti, osobných urážok, osobitne voči hlave štátu, a podnecovanie davu k zlobe a občianskej nevraživosti sa podľa neho vymykali doterajšej najhoršej predstavivosti. „Dialo sa tak na podnet, z úst, za účasti, potlesku a úsmeškov poslancov a poslankýň slovenského a európskeho parlamentu,“ poznamenal.

„Svojou nebezpečnou nekultúrnosťou a necivilizovanosťou zašli veci tak ďaleko, že podľa mňa už nestačí, aby sme sa ako politici, ústavní činitelia alebo súkromné osoby dištancovali od takýchto prejavov na sociálnej sieti, alebo sa pretekali v miere odsúdenia do médií. Priebeh a obsah vystúpení bol taký šokojúci, že by mal zaznieť hlas silnejší, a mal by zaznieť od politikov spoločne,“ vyzval.

Pripomenul, že parlament je vyjadrením politickej vôle občanov Slovenska. Podľa neho už nastal čas, aby sa ako inštitúcia v mene občanov dištancovala od „tohto ľudského a politického suterénu vo verejných prejavoch politikov, aké sme videli včera v Nitre.“

„Aby väčšina zvolených zástupcov a zástupkýň občanov Slovenskej republiky znovu nakreslila červené čiary. Aby dala verejne najavo občanom, ktorých reprezentuje, pre prítomnosť aj ako zápis pre budúcnosť, že odsudzuje rozsah vulgarizmov, mieru nekultúrnosti a osobných urážok, aké zazneli včera na verejnom politickom zhromaždení, a vyzýva všetky politické strany a prúdy na Slovensku zastaviť hrubosť a slovné násilie,“ dodal.

Včerajšia akcia Smeru-SD sa zvrhla

Počas včerajších prvomájových osláv zaplnilo nitrianske Svätoplukovo námestie asi 2 500 ľudí. Prvomájové podujatie sa postupne zmenilo na protest proti vláde, prezidentke a proti vydaniu poslanca Roberta Fica na väzobné stíhanie. Dav začal skandovať predovšetkým počas vystúpení Erika Kaliňáka a Ľuboša Blahu, ktorý účastníkov pozdravil slovami „Česť práci, súdruhovia!“ Najviac emócií však vzbudil Fico, ktorý v úvode vyzval účastníkov na potlesk solidarity "...pre uväzneného Roberta Kaliňáka".

Neskôr v príhovore vyzval ľudí, aby chodili v čo najväčšom počte na protestné podujatia Smeru-SD. „Musíme vymeniť vládu Slovenskej republiky, v tom nám musíte pomôcť. Rovnako musí prísť nová hlava štátu, nová hlava Slovenskej republiky. Všetko je jasné. Musíme dať dole vládu, musíme dať dole prezidentku, demokratickým právnym spôsobom,“ skonštatoval Fico.

Počas jeho príhovoru došlo priamo pred rečníckou tribúnou k potýčke demonštrantov so starším mužom, ktorý na zhromaždenie prišiel s fotografiou zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Pri útoku na muža, ktorého sa niektorí ľudia z davu snažili udrieť dáždnikmi, musel zasiahnuť policajný antikonfliktný tím.