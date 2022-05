Robert Fico tvrdí, že Smer by návrh na zníženie cien podporil: To koalícia sa nedohodla

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD podporí všetko, čo bude viesť k zníženiu cien potravín, pohonných látok a energií. Vyhlásil to šéf strany Robert Fico. Ak by koalícia prišla s návrhom na zdanenie firiem, ktoré majú obrovské zisky a peniaze by sa použili napríklad na kompenzáciu miest a obcí, na pomoc dôchodcom, rodinám bez detí alebo na zníženie spotrebnej dane či DPH, Smer-SD by to podporil.

"Ale nedohodli sa na ničom, návrh ide do stratena na ďalšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR," skonštatoval Fico na stredajšej tlačovej konferencii. Poslanci Smeru-SD sa pri návrhu o protiinflačnom balíku zdržali, pretože podľa Fica nejde o návrh, ktorý by reagoval na drastické zdražovanie. "To, čo včera schválili v národnej rade, je výsmech ľuďom," reagoval. Nová legislatíva podľa neho vôbec nepomôže dôchodcom, bezdetným rodinám či rodinám s dospelými deťmi.

60€ na voľnočasové aktivity detí

Smer-SD nebude podávať novú legislatívu na posúdenie Ústavnému súdu SR. Chcú do parlamentu podávať návrhy na pomoc ľuďom, no najväčšou pomocou by podľa neho boli predčasné voľby. Budúci týždeň chce priniesť ďalšie informácie o plánovanom referende. NR SR v utorok (24. 5.) schválila protiinflačnú pomoc z dielne Ministerstva financií SR. Opatrenia v rámci návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa zahŕňajú 60 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí, zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa.