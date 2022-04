Na Slovensko prichádza ďalšie výrazné oteplenie: Ortuť teplomerov bude atakovať magickú hranicu! Už čoskoro

BRATISLAVA – Veľká noc bola tradične mimoriadne studená a na severe Slovenska dokonca intenzívne snežilo. Mnohí Slováci sa tak zobudili do bieleho rána, pričom aj nasledujúce noci a dni boli mrazivé a chladné. Výnimkou nebola ani noc z utorka na stredu. Všetko by sa však malo zmeniť už dnes.

Slovensko má za sebou ďalšiu mrazivú noc. V niektorých oblastiach klesla v noci z utorka (19. 4.) na stredu teplota na mínus 6,6 stupňa Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Archívne VIDEO Na Orave sa na Veľkonočný pondelok zobudili do bieleho rána: Husté sneženie! Dopravná situácia je komplikovaná

"Najchladnejšie bolo tradične v horských dolinách v Slovenskom raji, pričom vo Vernári a na stanici pri Dobšinskej ľadovej jaskyni klesla teplota na mínus 6,6 stupňa Celzia," priblížili. Chladnú noc majú za sebou aj obyvatelia nížin. "Vo východnej časti Podunajskej nížiny teplota klesla ojedinele pod mínus štyri stupne Celzia (okres Levice, stanica Lontov, Žemberovce)," dodali.

Meteorológovia vysvetlili, že počas uplynulej noci nastali vhodné podmienky na výraznejší pokles teploty vzduchu. Na územie SR prúdi chladný vzduch, je málo oblačnosti a bezvetrie alebo slabý vietor. "V nasledujúcich dňoch sa oteplí, ale v závere týždňa pribudne aj oblačnosť a zrážky," podotkli.

Ďalšia mrazivá noc za nami Počas uplynulej noci nastali opäť vhodné podmienky na výraznejší pokles teploty vzduchu... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Tuesday, April 19, 2022

To, že noc bola mimoriadne mrazivá, sa potvrdilo najmä na severe. Tam od pondelka intenzívne snežilo a mnohé cesty sú zahádzané bielou pokrývkou. V skupine na sociálnej sieti Dopravný servis Orava sú fotografie cesty medzi Zubercom a Oravicami sú stromy biele, cesty neupravené a je na nich súvislá vrstva snehu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Dopravný servis Orava - Ž. Ž. H.

Podľa portálu Meteo Slovensko sa však situácia začne rapídne meniť už dnes. Na Slovensko sa totiž rúti poveľkonočné oteplenie a teploty budú atakovať aj hranicu 25 stupňov Celzia. Pripomenuli, že veľkonočné počasie bolo chladné, upršané a veterné. Avšak, nešlo o problém len tohto roka, podobné veľkonočné zvraty sa dejú už niekoľko rokov. Veď krátko pred Veľkou nocou vystúpila ortuť teplomera aj na 20 stupňov Celzia. A podobné teploty budú aj nasledujúce dni.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

„Moci sa v stredu uchopí tlaková níž nad Ruskom, ktorá k nám síce bude natláčať oblačnosť a studený vzduch zo severovýchodu, v skutočnosti sa však v takomto rozpoložení začne otepľovať ako vo výškach, tak i pri zemi. Oproti utorku teploty poskočia aj o 2 - 5 °C. Na väčšine Slovenska bude 6 °C až 12 °C, na takom juhozápade až do +15 °C,“ upozornil portál. Ako dodali, štvrtok bude podobný a počasie začne ovplyvňovať teplý vzduch z juhu. To spôsobí, že teploty na juhu budú dosahovať aj 20 stupňov Celzia. V piatok sa prechodne mierne ochladí, vyskytovať sa budú aj prehánky, do ovzdušia sa opäť dostane aj saharský prach. Paradoxne, najteplejšie by malo byť na severe Slovenska, kde budú teploty dosahovať aj 14 stupňov Celzia.

‼️🌞 AKTUÁLNE: Na Slovensko príde poveľkonočné oteplenie. Teploty môžu čoskoro atakovať aj +25 °C. Zotrvá teplé počasie... Posted by Meteo Slovensko on Tuesday, April 19, 2022

Toto ochladenie bude však krátkodobé. „Ochladenie počnúc piatkom aj piatkom skončí. V sobotu sa opätovne obnoví teplý prúd vzduchu z juhozápadu až západu, teploty budú neďaleko hranice 20 stupňov. Na väčšine územia bude zas 9 až 17 °C. Počítať však treba s prehánkami, dažďom aj s búrkami. Pozor opäť na saharský prach, ktorý bude vo vysokých koncentráciách a môže dopadať spolu s dažďom,“ uviedol portál. Oteplenie by malo vyvrcholiť v nedeľu, kedy by ortuť teplomera mala na západe vystúpiť až na 25 stupňov Celzia. Avšak, postupne bude Slovenskom prechádzať ďalší studený front, ktorý so sebou prinesie výdatné prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj výdatnejšie.

A aj keď by sa malo od začiatku budúceho týždňa opäť mierne ochladiť, nebude pokles teplôt výrazný. „Teploty aj v tento deň budú môcť atakovať +20 °C. Plynutím ďalší dní v budúcom týždni existuje podľa prvých predpokladov numerických modelov možnosť, že sa bude opäť otepľovať a možno i najvýraznejšie v tomto roku,“ uzavreli.