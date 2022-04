Počasie nám dá najbližší týždeň poriadne zabrať: Dážď aj sneh! PREDPOVEĎ Od stredy výrazná zmena

Pondelok

Noc z nedele na pondelok bude rovnako, ako uplynulé dni, mimoriadne mrazivá. Okrem toho bude obloha jasná, ojedinele sa môže vyskytnúť aj nízka oblačnosť. Na severe treba počítať aj so zvýšenou oblačnosťou a snežením. Najnižšia nočná teplota dosiahne 2 až -3 stupne Celzia, na Horehroní a Spiši okolo -5 stupňov Celzia. Mráz sa však môže vyskytnúť aj v nížinách. „Medzi tlakovou výšou nad Škandináviou a severozápadným Ruskom a tlakovou nížou nad Tureckom a Čiernym morom bude naďalej prúdiť od severovýchodu do strednej Európy chladný vzduch. Zároveň bude od severovýchodu zasahovať do našej oblasti výšková tlaková níž,“ ozrejmili meteorológovia.

Galéria fotiek (9) Zdroj: SHMÚ

Cez deň bude premenlivá oblačnosť a ojedinele na severe aj s prehánkami. Od stredných či nižších polôh bude aj snežiť a bude chladno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 8 až 13 stupňov Celzia, na severe, Horehroní a Dolnom Spiši 4 až 8 stupne Celzia. Vo výške 1500 metrov nad morom okolo -5 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 kilometrov za hodinu.

Galéria fotiek (9) Zdroj: predpovede.sk

Utorok

Noc z pondelka na utorok bude oblačná až zamračená, ojedinele sa vyskytnú aj prehánky či dážď. Naďalej bude mimoriadne chladno, v noci a zrána a lokálne aj v nižších polohách sneženie a lokálne mráz aj v nížinách. Najnižšia nočná teplota dosiahne 2 až -3 stupne Celzia, na Orave, Liptove, Horehroní a Spiši do -6 stupňov Celzia.

Galéria fotiek (9) Zdroj: SHMÚ

Cez deň bude rovnako premenlivo, ako v noci a naďalej chladno. „V chladnom a vlhkom vzduchu sa bude nad našou oblasťou naďalej nachádzať výšková tlaková níž,“ uviedli meteorológovia. Na mnohých miestach budú prehánky či dážď, od stredných polôh aj sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 7 až 12 stupňov Celzia, v severnej polovici 2 až 7 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý až mierny premenlivý vietor.

Galéria fotiek (9) Zdroj: predpovede.sk

Streda

V stredu bude premenlivá až veľká oblačnosť, miestami s prehánkami. V stredných polohách sa zmenia na snehové. Naďalej bude chladno, v noci treba počítať s mrazom aj v nížinách. Najnižšia nočná teplota dosiahne 2 až -3 stupne Celzia, v údoliach miestami okolo -5 stupňov Celzia. „Počasie v karpatskej oblasti bude naďalej ovplyvňovať výšková tlaková níž, ktorej stred sa presunie z našej oblasti nad oblasť Čierneho mora. Súčasne sa k nám od severozápadu rozšíri výbežok vyššieho tlaku vzduchu,“ uviedli meteorológovia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 14 stupňov Celzia, na severe krajiny do 9 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu.

Galéria fotiek (9) Zdroj: predpovede.sk

Štvrtok

Vo štvrtok bude premenlivá oblačnosť, na severe s prehánkami, vo vyšších polohách aj snehové. „Nad našou oblasťou sa bude nachádzať nevýrazné tlakové pole. Súčasne k nám od východu bude vo vyšších vrstvách ovzdušia zasahovať okraj tlakovej níže,“ ozrejmili meteorológovia. Najnižšia nočná teplota dosiahne 4 až -1 stupne Celzia, najvyššia denná teplota vystúpi na 12 až 17 stupňov Celzia, na severe miestami 7 až 12 stupňov Celzia.

Galéria fotiek (9) Zdroj: predpovede.sk

Piatok

Koniec pracovného týždňa bude polooblačný až oblačný, ojedinele s prehánkami. „Nad našou oblasťou sa bude nachádzať nevýrazné tlakové pole. Súčasne k nám bude naďalej zasahovať od východu výšková tlaková níž,“ vysvetlili meteorológovia. Najnižšia nočná teplota dosiahne 7 až 1 stupeň Celzia, najvyššia denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupne Celzia, na severe do 11 stupňov Celzia.

Galéria fotiek (9) Zdroj: predpovede.sk

Sobota

Prvý víkendový deň bude polooblačný až oblačný, ojedinele s prehánkami. „Nad západnou Európou a centrálnym Stredomorím sa bude nachádzať tlaková níž a po jej okraji k nám bude prúdiť od juhozápadu teplejší vzduch,“ napísali meteorológovia. Najnižšia nočná teplota dosiahne 7 až 1 stupeň Celzia, najvyššia denná teplota vystúpi na 13 až 19 stupňov Celzia.