Veľkonočné počasie nepoteší: PREDPOVEĎ Ochladenie, silný vietor, aj sneh! Zmena príde už o pár hodín

BRATISLAVA – Slnečno, teploty nad 20 stupňov a takmer úplne bezvetrie. Áno, takto vyzerá počasie na Slovensku posledné dni. Mnohí sa preto zrejme tešia, že počasie na Veľkú noc bude konečne príjemné teplé jarné. Avšak, ako to býva posledné roky, cez víkend sa opäť pokazí počasie. Prichádza totiž veľké ochladenie!

Posledné dni na Slovensku sú viac, ako príjemné, veď ortuť teplomera sa od utorka už viackrát dostala nad hodnotu 20 stupňov Celzia. Ľudia zimné oblečenie odložili do skríň a vonku vyšli v jarných outfitoch vo viere, že sa toto príjemné počasie udrží až do Veľkej noci. Avšak, opak bude pravdou.

Archívne VIDEO Bratislavčania si užívajú príjemné jarné počasie

Ako vysvetlil portál imeteo.sk, za teplé počasie posledných dní môže príliv teplého vzduchu, ktorý sa nad naše územie dostal z juhozápadu. Príjemné počasie bude ešte aj vo štvrtok, teploty vystúpia až nad 20 stupňov Celzia a bude relatívne bezvetrie. Od Veľkého piatku sa však situácia začne rapídne meniť. A to z dôvodu, že nad naše územie prenikne oblasť chladného vzduchu a teploty opäť výrazne klesnú. Veľká noc na Slovensku tak bude opäť, podobne ako posledné roky, mimoriadne chladná.

Piatok

Počas Veľkého piatku sa začne počasie výrazne meniť. „Cez naše územie začne od severozápadu postupovať studený front na ktorom sa budú vytvárať početné prehánky a ojedinele hrozia aj búrky. Výrazné zrážky sa však neočakávajú,“ informoval portál imeteo.sk s tým, že teploty sa síce počas piatku výraznejšie nezmenia, ochladzovať sa však začne od popoludnia. Najvýraznejšie ochladenie bude od 18. hodiny podvečer do polnoci.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Predpovede.sk

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu bude v piatok oblačno až zamračené a postupne sa na viacerých miestach objavia aj prehánky či dážď či búrky. Vo vyšších polohách očakávajú meteorológovia aj sneženie. Najnižšia nočná teplota dosiahne 7 až 2 stupne Celzia, na západe do 9 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov Celzia, na juhu do 20 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 50 kilometrov za hodinu.

Sobota

Najvýraznejšie ochladenie nastane už na Bielu sobotu. „Za studeným frontom sa k nám v chladnom vzduchu rozšíri od severozápadu okraj tlakovej výše. Súčasne vo vyšších vrstvách ovzdušia k nám bude od severovýchodu zasahovať tlaková níž,“ upozornili meteorológovia. Cez deň bude premenlivá až veľká oblačnosť, najmä na severe s prehánkami či dažďom. Od stredných polôh sa objavia aj snehové vločky. Najnižšia nočná teplota dosiahne 8 až 3 stupne Celzia, najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 15 stupňov, na severe do 9 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 55 kilometrov za hodinu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Predpovede.sk

Nedeľa

Ďalšie ochladenie nás čaká aj v nedeľu. „Medzi tlakovou výšou nad severozápadnou Európou a slabnúcou tlakovou nížou nad východnou Európou bude k nám prúdiť od severu studený vzduch,“ ozrejmili meteorológovia. V nedeľu nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť s prehánkami a od stredných polôh aj so snežením. Zrána sa snehové vločky vyskytnú aj v nižších polohách. Okrem toho sa treba pripraviť na chladné počasie s mrazmi aj v nížinách. Najnižšia nočná teplota dosiahne 3 až -2 stupne Celzia, v údoliach do -4 stupne Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 8 až 13, na severe do 8 stupňov Celzia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Predpovede.sk

Pondelok

Veľkonočný pondelok bude rovnako premenlivý, ako počasie počas víkendu. Čaká nás premenlivá až veľká oblačnosť s prehánkami a v nižších polohách aj so snežením. Najnižšia nočná teplota dosiahne 3 až -2 stupne Celzia, v údoliach do -4 stupne Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 8 až 13, na severe do 8 stupňov Celzia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Predpovede.sk

„Zároveň bude veterno, čo ešte umocní pocit chladu. Zimné oblečenie preto ešte neodkladajte. Podľa aktuálnych predpovedných materiálov by sa malo začať otepľovať v utorok alebo v stredu po sviatkoch,“ upozornili meteorológovia na sociálnej sieti. Podľa dostupných predpovedí sa začne otepľovať už od utorka.