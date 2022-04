Aký bol prvý rok Hegera na premiérskej stoličke? Boj s pandémiou aj vojna na Ukrajine! Kritika Aliancie

"Bol to určite veľmi náročný rok. Asi najťažší rok v mojom živote. Prirodzene, je to asi aj najťažší rok v histórii Slovenska. Snažím sa vidieť aj v najťažších chvíľach príležitosť, ako posunúť Slovensko dopredu," tvrdí. Svoje vymenovanie do funkcie označil za náročný moment pre celú vládu, keďže po dlhších rokovaniach počas vládnej krízy napokon našli cestu, ako ďalej fungovať. Poďakoval sa za dôveru.

Archívne video: Igor Matovič podal demisiu, novým premiérom sa stal Eduard Heger

Z pracovných povinností pripomenul svoju prvú zahraničnú cestu, ktorá viedla do Českej republiky, i ďalšie samity, na ktorých Slovensko zastupoval. Návštevy zahraničných lídrov podľa neho dokazujú, že máme dobré vzťahy a že krajiny chcú s nami spolupracovať. Vyzdvihol aj cesty po regiónoch Slovenska a podčiarkol potrebu spolupráce so samosprávami. Za dôležitý moment uplynulého roka označil schválenie plánu obnovy. "Bolo to veľké vydýchnutie, keď sa nám podarilo plán obnovy odovzdať," skonštatoval. Myslí si, že väčšina ľudí na Slovensku reformy chce a že hoci nás vyvádzajú zo zaužívaných chodníčkov, sú dôležité pre Slovensko.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Heger spomenul aj svoju prvú pracovnú cestu na Ukrajinu, ktorú označil za dôležitého partnera. Zopakoval odmietavé stanovisko k ruskej agresii. Poukázal na utečeneckú krízu súvisiacu s vojnou na Ukrajine. "Problémy, ktoré vznikali na hraniciach náporom ľudí, sme sa snažili riešiť za pochodu," poznamenal. Situáciu sa podľa neho darí zvládnuť vďaka pomoci samospráv, dobrovoľníkov, cirkví, mimovládnych organizácií a ďalších zložiek, ktorým sa poďakoval. Vládu Eduarda Hegera vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 1. apríla 2021. Po vládnej kríze vystriedal Heger na čele kabinetu Igora Matoviča (OĽANO), ktorý sa stal ministrom financií.

Tvrdé slová mimoparlamentnej Aliancie

Vláda Eduarda Hegera zdedila od kabinetu Igora Matoviča (obaja OĽANO) neschopnosť riešiť problémy promptne a účinne, ako aj to, že namiesto riešení sa zameriava na hľadanie vinníkov. Vyhlásila to mimoparlamentná Aliancia v reakcii na uplynutie prvého roka od vymenovania Hegerovho kabinetu. Strana apeluje na vládu, aby poskytla občanom strategický plán pre zníženie ekonomických dôsledkov vojny na Ukrajine, inflácie a pre dlhodobé riešenie utečeneckej krízy.

"Vláda už neraz dokázala, že pre riadenie krajiny ani v mierových časoch nedisponuje dostatočnou profesionálnou výbavou, jej ministri majú čo robiť, aby sa sen Igora Matoviča nesplnil. Aby sa súčasná vláda nezapísala do dejín, a to tým, že nás svojou neschopnosťou privedie na mizinu," podotkla Aliancia. Občania, podnikatelia a samosprávy sa podľa strany nedočkali pomoci vzhľadom na vysoké ceny energií a potravín pred vojnou ani po nej. Strana podčiarkla, že vláda by mala už teraz riešiť situáciu po prípadnom prerušení alebo zastavení dodávok ruskej ropy a zemného plynu.

Aliancia kritizuje aj nezvládnutie utečeneckej krízy

Čo sa týka utečeneckej krízy, Aliancia hovorí o nezvládnutí prvej vlny zo strany vlády, ktorá sa navyše "zaplietla do ďalšieho klientelizmu". Podotkla, že humanitárnej katastrofe sme sa vyhli len vďaka dobrovoľníkom, mimovládnym organizáciám, starostom a samosprávam. "Teraz je rad na vláde," vyhlásila Aliancia s tým, že je načase predstaviť plán pre integráciu ľudí utekajúcich pred vojnou i plán zvládnutia hospodárskej krízy.

Aliancia skonštatovala, že hoci nemá vo svojom portfóliu záložku pre pochvalu vlády, no vojna na území Európy a bezprostredne za našimi východnými hranicami prepísala všetko. Do útoku na Ukrajinu bolo podľa Aliancie Hegerovou najväčšou zásluhou, že udržal pokope koalíciu rozhádanú pre expremiéra Matoviča. "V tomto úsilí mu, paradoxne, pomáha aj ruská invázia, ktorá nezjednotila len Európu, ale aj slovenskú vládu, ktorá Slovensko postavila na správnu stranu dejín," uznala Aliancia. Ani to však podľa nej nenahradí chýbajúcu odbornosť a legislatívnu zdatnosť ani plnenie sľubov z vládneho programu.

Strana zároveň namieta, že investície vlády obchádzajú východ a juh Slovenska, nestavia sa infraštruktúra a nemyslí sa na tieto regióny ani pri zásadných reformách, ako reforma nemocníc či súdna mapa. Pripomenula vlastné návrhy na zvládanie pandémie i na pomoc malým a stredným podnikateľom a občanom s minimálnou mzdou či dôchodkom v čase energetickej krízy.