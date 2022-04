ANALÝZA Koľko bude stáť Veľká noc slovenské rodiny? Výdavky zvýši aj drahšia doprava či ubytovanie

BRATISLAVA - Veľká noc ukrojí domácnosti približne tretinu rozpočtu. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Partners Group SK. Okrem prudkého rastu cien potravín a energií výdavky zvýši aj drahšia doprava, ale priplatiť si treba aj za reštauračné či ubytovacie služby.

"Zvykli sme si na spotrebný život a ceny porovnávame čoraz menej. V časoch rekordného zdražovania si však musíme sledovať výdavky viac ako inokedy," uviedla Zuzana Zábojníková, odborníčka na osobné financie z Partners Group SK. Na sviatky odporúča počítať so sumou aspoň 200 eur.

Najdrahšou položkou sú už tradične potraviny a príprava veľkonočného stola, keď sa počas sviatkov počíta aj s rodinnými návštevami. "Pri nákupe potravín treba rátať minimálne so sumou 150 eur, ale tam sa to nekončí. Do nákladov treba započítať aj zvýšené výdavky na prípravu jedál, veľké jarné upratovanie domácnosti, následnú tematickú dekoráciu a nakoniec aj výslužku pre šibačov," priblížila.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR - Diana Semanová

Celkové náklady na prípravu tak veľmi ľahko presiahnu hranicu 200 eur, čo je približne tretina mesačného rodinného rozpočtu. Ide pritom o jednorazovú položku, ktorá je nad rámec bežných mesačných výdavkov.

"Pre domácnosť je menej bolestivé odkladať si menšie sumy vopred, ako vykryť celú sumu naraz a často aj na poslednú chvíľu. Dôležité je mať vopred pripravený nákupný zoznam potrebných položiek s približným vyčíslením nákladov, aby sme mali tieto výdavky pod kontrolou. Takisto je veľmi dôležité nenakupovať emočne, keď si robíme zbytočne veľké zásoby a potraviny po dátume spotreby vyhadzujeme," spresnila Zábojníková.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR - Diana Semanová

Mnohé rodiny podľa nej vykrývajú zvýšené náklady z finančných rezerv, ale aj to má svoje pravidlá. "Ak si požičiavame zo železnej rezervy, peniaze do nej musíme čo najskôr vrátiť," podčiarkla. Upozornila, že úlohou rezervy je chrániť domácnosť pri neočakávaných krízových scenároch, ako sú znížené príjmy v dôsledku práceneschopnosti alebo straty zamestnania. S väčšou spotrebou počas sviatkov, naopak, môže domácnosť počítať vopred, keďže ide o očakávaný vyšší výdavok.

"Včasné plánovanie umožňuje hľadať lacnejšie alternatívy a znižovať tak finančnú záťaž. Ak máme rozpočet príliš napnutý a za potraviny zaplatíme viac, pretože dražejú, náklady môžeme znížiť napríklad pri cestovaní za rodinou a miesto vlastného auta zvážime využitie služieb autobusovej alebo železničnej dopravy, ktorá je cenovo podstatne dostupnejšia," dodala.