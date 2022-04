Premiér Eduard Heger: Demokracia nesmie byť zhovievavá k tým, ktorí ju chcú zvrhnúť

BRATISLAVA - Demokracia nesmie byť naivná ani zhovievavá k tým, ktorí ju chcú zvrhnúť. Pri príležitosti 77. výročia oslobodenia Bratislavy to v pondelok vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO). Zúčastnil sa na spomienke pri pomníku víťazstva na bratislavskom Námestí Eugena Suchoňa.

"Demokracia je tolerantná, slobodná, ale nesmie byť naivná ani zhovievavá voči tým, ktorí ju chcú zvrhnúť a nahradiť totalitou. Demokratický charakter Slovenska ubránime. Slovensko zostane slobodnou krajinou pre nás i pre budúce generácie," uviedol premiér na sociálnej sieti.

Bratislavu oslobodili vojaci 2. ukrajinského frontu spolu s rumunskými vojakmi

Heger pripomenul, že v roku 1945 Bratislavu oslobodili vojaci 2. ukrajinského frontu spolu s rumunskými vojakmi. "Oslobodili ju od skutočných nacistov, ktorí sa počas druhej svetovej vojny na základe zvrátenej ideológie dopustili strašných zverstiev," zdôraznil s tým, že v bojoch o naše hlavné mesto padlo 742 sovietskych vojakov. "Venujme im pietnu spomienku. Prišli o život na cudzom území, ďaleko od svojich domov. Prišli o život za nás," doplnil.

Galéria fotiek (4) Na snímke predseda vlády Eduard Heger počas kladenia venca pri spomienke oslobodenia Bratislavy

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Premiér označil za "veľkú iróniu dejín", keď ruský prezident Vladimír Putin ospravedlňuje barbarský útok na demokratickú Ukrajinu jej denacifikáciou. "Je to z jeho strany bezohľadná manipulácia s dejinami v záujme zvrhnutia demokratickej ukrajinskej vlády. Nacizmus, fašizmus, komunizmus sú totalitné ideológie. A hoci zanechávajú za sebou milióny mŕtvych, majú aj na našom Slovensku svojich verných prívržencov. A práve títo ľudia sú dnes spojencami Vladimíra Putina. Na nich Putinova propaganda stavia, že to budú oni, ktorí rozvrátia náš demokratický poriadok. Dnes, keď vyjadrujem úctu obetiam oslobodenia Bratislavy, si tu na tomto mieste nahlas povedzme, že im to nedovolíme," uzavrel.