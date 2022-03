Rozhodnutie ÚVO je nelogické a šikanózne, podávame na úrad žalobu, tvrdí NFŠ

BRATISLAVA - Podľa rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), porušil investor Národného futbalového štadióna, spoločnosť NFŠ, a.s. pri výstavbe štadióna zákon o verejnom obstarávaní. NFŠ, a.s. to dôrazne odmieta a podáva na úrad v tejto súvislosti žalobu. Rozhodnutie Rady ÚVO považuje spoločnosť nielen za nelogické, ale aj šikanózne. A verejne vyslovuje pochybnosti o nestrannosti Rady ÚVO. Rozhodnutie bolo spoločnosti NFŠ, a.s. doručené 63 dní po prijatí uznesenia. NFŠ s rozhodnutím nesúhlasí a podá na ÚVO v tejto súvislosti žalobu.

Firma nie je vo svojich pochybnostiach o nestrannosti Rady ÚVO osamelá, pričom upozorňuje najmä na kritický článok Nadácie Zastavme korupciu zo dňa 4.februára 2022 "Matovičova vláda nakúpila testy správne, rozhodli ľudia, ktorí robia pre jej ministrov" https://zastavmekorupciu.sk/kauzy/matovicova-vlada-nakupila-testy-spravne-rozhodli-ludia-ktori-robia-pre-jej-ministrov/



upozorňuje v stanovisku spoločnosť NFŠ, a.s. a pripomína, že rozhodnutie Rady ÚVO sa zrodilo až po niekoľkých opakovaných hlasovaniach Rady ÚVO v predchádzajúcich zloženiach a teda potom, ako bola celá Rada ÚVO obmenená politickými nomináciami, ktorých netransparentnosť kritizovala odborná verejnosť aj médiá.Údajné pochybenia vytýkané Úradom pri obstarávaní štadióna sa týkajú len jednej časti diela v hodnote približne 11 miliónov euro, pričom celkové náklady na výstavbu presiahli 100 milónov euro, toto rozhodnutie ÚVO sa teda týka cca. 10% ceny diela.vysvetľuje predseda predstavenstva NFŠ, a.s. Pavel Komorník a dodáva, že takáto výčitka vôbec neberie do úvahy faktory ako sú prepojenosť a kompatibilita systémov, servis, alebo platnosť záruk. Z dôvodu nelogickosti svojich záverov, môže mať toto rozhodnutie Rady ÚVO zásadný negatívny dopad na akékoľvek ďalšie verejné obstarávania. ÚVO bude nútiť obstarávateľov rozdeľovať zákazky na veľké množstvo častí čo povedie k neprimeranú nárastu nákladov a času na dokončenie obstarávaní.povedal ďalej Komorník a pripomenul, že pri budovaní veľkých štadiónov je spravidla iba jeden dodávateľ na celé dielo. Národný futbalový štadión sa budoval cez 4 verejné obstarávania (búracie práce, výstavba štadióna, interiéry a technologické vybavenie).zdôraznil Komorník a pripomenul, že konečná suma, ktorú firma zaplatila za systém, vysúťažená elektronickou aukciou, bola aj podľa znaleckého posudku nižšia, ako vtedajšie trhové ceny.NFŠ chcela funkčné a nie zastarané technologické vybavenie štadióna vrátane systému bezpečnostiTechnologické vybavenie štadióna obstarávala NFŠ, a.s. ako posledné z jediného dôvodu - získať funkčné a nie zastarané technologické vybavenie štadióna vrátane bezpečnostného systému. V čase dodávky technologického vybavenia bol totiž štadión už v takzvanom predbežnom užívaní a musel mať už, okrem iného, v prevádzke protipožiarny systém.povedal Komorník a na záver dodal, že spoločnosť NFŠ, a.s. s rozhodnutím Rady ÚVO nesúhlasí a bude sa voči nemu brániť aj žalobou, ktorú podá na ÚVO.