Boj o milióny na Tehelnom poli vrcholí: Štát žiada vrátenie veľkej dotácie! Zazneli prvé právne posúdenia

BRATISLAVA - Prvostupňové rozhodnutie súdu v spore, v ktorom štát žiada od spoločnosti Národný futbalový štadión (NFŠ) vrátenie dotácie vo výške 27,2 milióna eur, by malo byť vyhlásené na konci októbra. Na pondelkovej tlačovej konferencii to avizovali právni zástupcovia spoločnosti NFŠ Peter Kubina a Peter Hodál. V rámci sporov medzi SR a spoločnosťou NFŠ zazneli podľa ich slov od slovenských súdov prvé predbežné právne posúdenia, ktoré neprijali kľúčovú argumentáciu štátu.

„Na pojednávaní 5. júna 2025 v spore, v ktorom štát žiada od NFŠ vrátenie dotácie vo výške 27,2 milióna eur, sudca konštatoval, že žalobu štátu považuje za nedôvodnú a zmluvy týkajúce sa výstavby štadióna nenapĺňajú znaky verejnej zákazky,“ informoval Kubina s tým, že obdobný predbežný právny názor zaznel aj na ďalšom pojednávaní, kde naopak NFŠ žaluje štát o náhradu škody. Zvyšné dva spory (o určení kúpnej ceny a zmluvnej pokute), v ktorých zatiaľ predbežné právne posúdenia nezazneli, spočívajú podľa jeho slov na identickom právnom základe. Kubina očakáva ich otvorenie na jeseň.

Hodál na tlačovej konferencii upozornil, že minimálne od roku 2023 štát disponuje interným stanoviskom odboru špecifických právnych záležitostí Ministerstva financií SR. „Z tohto stanoviska plynie, že pozícia štátu je neudržateľná,“ zdôraznil. Obdobný názor podľa neho vyplýva aj z posudku, ktorý si štát objednal koncom roka 2024. Kubina doplnil, že hodnota nárokov, ktoré si NFŠ v súdnych sporoch so štátom uplatňuje, je už vyššia ako pôvodná kúpna cena, za ktorú mohol štát futbalový štadión odkúpiť. Tieto nároky podľa jeho slov presiahli sumu 100 miliónov eur a rastú tempom takmer milión eur každý mesiac.

Právni zástupcovia informujú o priebehu právnych sporov medzi SR a spoločnosťou NFŠ (Zdroj: Ján Zemiar)

Predseda predstavenstva spoločnosti NFŠ Pavel Komorník deklaroval pripravenosť uzavrieť dohodu so štátom. „Chceme tento nezmyselný spor, ktorý odštartovala nezmyselná analýza bývalého podpredsedu vlády Štefana Holého a následné kroky vlády Igora Matoviča, jednoducho urovnať,“ povedal. V tejto súvislosti sa obracia na predsedu vlády SR a Smeru-SD Roberta Fica a ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý).

Národný futbalový štadión na mieste pôvodného štadióna na bratislavskom Tehelnom poli začali stavať v roku 2016. Projekt realizovala spoločnosť NFŠ, s ktorou štát v zastúpení ministerstva školstva podpísal ešte v roku 2013 bez súťažného konania memorandum definujúce podmienky výstavby. Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, rovnako poskytnúť dotáciu vyše 27 miliónov eur. V lete 2020 vláda oznámila, že na základe právnych analýz štadión neodkúpi a požadovala vrátenie dotácie. NFŠ si, naopak, nárokuje vyplatenie zmluvnej pokuty za neuzavretie kúpnej zmluvy a tiež náhradu škôd, ktoré jej mal postup štátu spôsobiť.

