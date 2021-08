Právnik Kubina očakáva dlhý právny spor o Národný futbalový štadión

O ďalší osud Národného futbalového štadióna sa sporí štát a investor štadióna firma NFŠ, a.s., ktorá patrí Ivanovi Kmotríkovi. Štát žiada vrátenie dotácie vo výške 27 miliónov eur a odmieta odkúpiť štadión. Prestížny právnik označil analýzu právneho tímu podpredseda vlády Štefana Holého o ktorú sa štát v spore opiera doslovne za „ťažký omyl“.

Podľa JUDr. Kubinu je evidentné, že investor NFŠ, a.s. staval štadión na základe zmlúv, ktoré mal uzatvorené so štátom a na základe týchto zmlúv do procesu vstúpili aj banky, ktoré výstavbu financovali. Počas celého obdobia výstavby mal podľa Kubinu štát prehľad o výdavkoch a postupe prác, pričom na konci procesu, kedy mal štadión odkúpiť, ten istý štát vyhlásil, že s tým nič nemá a nechce mať.

Rozhodnutie postaviť Národný futbalový štadión je podľa Petra Kubinu potrebné vnímať, ako politické rozhodnutie, ktoré sa pretavilo do následných zmlúv a podľa týchto zmlúv aj realizovalo. Štát má možnosť takéto rozhodnutie zmeniť, ale nemôže to urobiť bez kompenzácií. Právny zástupca NFŠ, a.s. navyše upozorňuje, že štát ani nepovedal, že štadión nechce.

„Ak si spomeniete, súčasťou komunikácie bola aj jedna tlačová konferencia, kde z úst vrcholného predstaviteľa štátu odznelo, že my ten štadión chceme a my si ho aj kúpime. Ale nie od súčasného vlastníka, ale počkáme si, kým ten nebude schopný splácať svoje záväzky a následne si ho kúpime od banky alebo konkurzného správcu, čo znamená za zlomok reálnej ceny“, upozorňuje v interview Peter Kubina a dodáva, že keby takto a v takomto vzťahu postupovala súkromná osoba čelila by obvineniu. „Obrazne povedané, na tretí deň by mala v dome komando NAKA a bola by obvinená. Čiže toto ja vnímam zo strany štátu ako pomerne vážny signál, že už sa ani na nič nehráme a ani nič nepredstierame“, zdôrazňuje Kubina.

Podľa právneho zástupcu NFŠ, a.s. teraz všetko nasvedčuje tomu, že firma zvedie dlhý právny súboj so štátom. „Našou trvalou snahou je urovnať spor kultúrnym spôsobom čím nemám na mysli desaťročný súdny spor, ale o dohodu musia mať záujem obidve strany“, povedal Peter Kubina.

Kubina očakáva dlhý a vyčerpávajúci spor aj preto, že štát je vždy veľmi silný súper z mocenského hľadiska, ale na druhej strane podľa Kubinu platí, že súkromný investor nemá inú možnosť, len sa vytrvalo domáhať práva právnymi prostriedkami.

„A pokiaľ to bude nevyhnutné, sme na to pripravení. Môže to trvať aj veľmi dlho, ale na konci bude musieť niekto ten účet zaplatiť. No a tak, ako sú dnes karty rozdané, sa pokojne môže stať, že na konci celej tejto záležitosti štát nielenže nebude mať štadión, ale ani peniaze“ uzavrel Peter Kubina.