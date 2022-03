Zníženie DPH na potraviny? Kašper odhalil plány vlády: V hre sú aj nižšie ceny pohonných látok!

BRATISLAVA - Prebiehajúce udalosti na Ukrajine čoraz viac potvrdzujú to, že agresorom v konflikte je Ruská federácia vedená Vladimirom Putinom. V sobotňajšej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to zdôraznil poslanec Národnej rady SR, člen predsedníctva hnutia Sme rodina Igor Kašper.

Na rozdiel od spoludiskutujúceho v relácii, podpredsedu strany Smer-SD Ladislava Kamenického je presvedčený, že je v poriadku, ak Ukrajine pomáha Slovensko aj dodávkou vojenského materiálu. Obranu Ukrajiny vníma ako logickú a opodstatnenú, kroky Kremľa, naopak, považuje za odsúdeniahodné.

Pri potravinovej pomoci Ukrajincom je potrebná väčšia koordinácia s EÚ, povedal Vlčan

"Neviem, či Putin je schopný ešte dodržať svoje slovo, keď doterajším konaním porušil všetky svoje predchádzajúce prísľuby a negoval vyhlásenia o tom, že si Rusko neželá vojnový konflikt," skonštatoval. Otázka ďalšieho kontingentu materiálnej pomoci pre Ukrajinu je podľa neho témou pre vládu i parlament, zdôraznil však, že účinnou pomocou je poskytnúť Ukrajine to, čo najviac potrebuje.

Kamenický odsudzuje vojenskú agresiu a porušenie medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie, súhlasí tiež s poskytnutím humanitárnej pomoci, namieta však proti tomu, aby sa Slovensko zapájalo do diania dodávkou vojenského materiálu pre Ukrajinu. "Týmto spôsobom sa stávame súčasťou tohto vojenského konfliktu," zdôraznil a zopakoval obavy z ďalšej eskalácie, ktorá môže prerásť do vojny globálnych rozmerov. "Jediným riešením, ako ukončiť to, čo sa deje na Ukrajine, vedie cez diplomatické rokovania," zdôraznil.

Kamenický takisto upozornil, že efekt vojny v podobe utečencov prichádzajúcich na Slovensko odhalil nepripravenosť, ale aj zlý manažment štátu. Poukázal pritom na na kritické vyhlásenia samospráv a neziskových organizácií, ktoré pomáhajú na východnej hranici. Kašper si myslí, že štát zatiaľ utečeneckú krízu zvláda a vytvára nástroje, aby efektívne pomohol ľuďom, ktorí sa snažia nájsť na Slovensku útočisko. Vyzdvihol v tejto súvislosti solidaritu a empatiu pomáhajúcich Slovákov.

Zníženie DPH na potraviny?

Kašper okrem toho priblížil aj plány vlády. Tá by podľa jeho slov mala budúci týždeň rokovať o znížení DPH na potraviny. Doteraz podľa jeho slov v tejto téme nebola zhoda, no situácia sa zmenila. Rovnako je v hre aj možnosť zníženia DPH na pohonné látky, no zatiaľ nie je jasné, o aké veľké zníženie by išlo. Ladislav Kamenický tvrdí, že strana Smer by takéto opatrenie podporila.