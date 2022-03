Putinova nočná mora: Za Ukrajinu bojuje najlepší ostreľovač sveta! Na pomoc prichádzajú aj ďalší bojovníci

Strelec, známy pod prezývkou "Wali", bojoval za kanadskú armádu v kráľovskom kanadskom 22. pluku v Iraku a Afganistane. Svetoznámym sa stal v roku 2017, keď zastrelil bojovníka z teroristickej organizácie Daeš zo vzdialenosti 3450 metrov. Bol to svetový rekord pre najdlhší výstrel z pušky McMillan Tac-50. Štyridsaťročný muž vysvetlil svoje motívy priateľom. "Je to ako byť hasičom, ktorý počuje zvonenie alarmu."

⚡️The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers



The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq