Imunológ Leksa kritizuje nové COVID pravidlá: Komplikujú život zaočkovaným! Stačili by tieto ŠTYRI opatrenia

BRATISLAVA - Od budúcej stredy prejde Slovensko na nový systém opatrení. Novinkou bude režim OP plus, v ktorom už nebudú stačiť dve dávky očkovania. Fungovať v tomto režime budú niektoré služby a prevádzky. Podľa imunológa Vladimíra Leksu nové opatrenia komplikujú život zaočkovaným ľuďom. Hovorí o štyroch základných opatreniach, ktoré by boli postačujúce.

Podľa nového COVID manuálu by sa nemalo nič zatvárať. Všetky služby, prevádzky či hromadné podujatia sa budú riadiť podľa štyroch základných režimov a hromadné podujatia aj podľa rizikovosti. Imunológ Vladimír Leksa pre Topky uviedol, že existujú štyri opatrenia, ktoré by už v tejto situácii stačili.

Stačili by tieto štyri opatrenia

Nové opatrenia v sebe nesú tie isté chyby ako všetky opatrenia, ktoré sa u nás počas pandémie zavádzali, myslí si imunológ. "Opatrenia by mali byť jasné, jednoduché, presné a stabilne nastavené," povedal pre Topky s tým, že v súčasnej situácii by stačilo dodržiavať štyri základné opatrenia. "Po prvé, treba hlavne podporiť nemocnice a zdravotníkov," zdôraznil Leksa.

"Po druhé, keďže nám bol daný čas navyše, je potrebné, kým sa ešte dá, čo najviac tlačiť na zaočkovanie tých, čo tak doteraz neurobili. Ak to neurobia, treba obmedziť najmä ich. Akékoľvek zvýšenie imunity v každom obyvateľovi Slovenska pomôže prichádzajúcu vlnu zvládnuť rýchlejšie a s menšími škodami na zdraví občanov aj spoločnosti," navrhol.

Po tretie je podľa Leksu potrebné dôsledne vyžadovať nosenie respirátorov v interiéroch. "A po štvrté, pri akomkoľvek respiračnom ochorení netreba ani testovať, či ide o COVID, alebo nie, treba zostať doma a nešíriť to. Tieto štyri opatrenia stačia," uviedol.

Život skomplikovali najmä zaočkovaným

Nové opatrenia, ktoré vláda zaviedla tento týždeň a ktoré vstúpia do platnosti už 19. januára, sú však podľa imunológa komplikované a život komplikujú najmä zaočkovaným. "Po doterajších skúsenostiach je veľmi pravdepodobné, že sa budú často meniť a je ešte pravdepodobnejšie, že sa nebudú dodržiavať a že ich dodržiavanie sa nebude kontrolovať a vyžadovať," skonštatoval Leksa.

Opatrenia sú podľa neho neférové najmä k vekovej kategórii tínedžerov, ktorí ešte nemajú nárok na tretiu dávku. "Ale vyžaduje sa od nich, ak by chceli ísť na kultúrnu akciu väčších rozmerov." Aktuálne sa od detí a tínedžerov vo veku od 12 rokov a dvoch mesiacov do 18 rokov v režime OP+ vyžaduje okrem očkovania negatívny test.

"Budú nútení zaplatiť si PCR test, a to aj tí, ktorí boli dvakrát očkovaní. Sú mladí a je u nich veľká pravdepodobnosť, že ich obranyschopnosť je porovnateľná s tou u starších vekových kategórií po dvoch dávkach," ozrejmil imunológ. Opatrenia sa teda podľa neho dotknú zodpovedných mladých ľudí, ktorí sa dali zaočkovať a ktorí by chceli podporiť našu kultúru. "Po doterajších skúsenostiach s riadením celoplošných akcií vládou som presvedčený, že regionálne úrady by si dnes poradili lepšie," dodal na adresu opatrení.

Vlna omikron prebieha ľahšie v krajinách s vysokou zaočkovanosťou a premorenosťou, k tým Slovensko nepatrí

Opatrenia sa prijali najmä kvôli nastupujúcej vlne omikronu. Nový variant síce nie je nebezpečnejší, no šíri sa mimoriadne rýchlo. V krajinách, kde dnes prevláda, nespôsobuje veľký nárast hospitalizácií či ťažkých stavov, no ide o vysoko zaočkované a premorene krajiny. K tým Slovensko nepatrí, preto nie je vylúčené, že priebeh vlny omikron u nás bude horší, ako v iných štátoch. "Omikronová vlna prichádza doteraz vo všetkých krajinách rýchlo a rýchlo aj odchádza. Týka sa to ale hlavne krajín s vysokou zaočkovanosťou, kde aj napriek vysokým číslam infekcií nemajú zahltené nemocnice, jednotky intenzívnej starostlivosti a pľúcne ventilácie," uviedol Leksa.

"Žijú životy s minimálnymi obmedzeniami, väčšie obmedzenia sa týkajú ľudí bez imunity proti COVIDU. Je to však spôsobené do istej miery aj povahou omikronu, ktorý spôsobuje menej ťažkých zápalov pľúc. Ale je to spôsobené určite najmú vysokou zaočkovanosťou a premorenosťou," povedal s tým, že to je vidieť napríklad v USA, kde je dnes situácia horšia v porovnaní s Britániou, v ktorej majú oveľa vyššiu zaočkovanosť.

Podľa Leksu sa teda dá očakávať, že na Slovensku bude omikronová vlna prebiehať horšie, ako v zaočkovanejších krajinách na západ od nás, ale lepšie ako počas druhej a tretej vlny. "Azda do príchodu jari by sme to mohli mať za sebou. Aké budú škody, záleží od vlády a od každého z nás," dodal.