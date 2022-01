Nový COVID manuál pre všetkých: Skončiť sa môže až pred Veľkou nocou! O štvrtej dávke sa zatiaľ neuvažuje

Odkedy budú nové opatrenia, vrátane nového režimu OP+ platiť, vieme. Ich koniec je však otázny. Celoplošné pravidlá sa totiž zavádzajú v súvislosti s vlnou omikron. Niektoré krajiny už zažívajú bleskový nárast prípadov. Na Slovensku tomu tak zatiaľ nie je, práve naopak. Situácia je stabilná a čísla klesajú.

VIDEO Minister zdravotníctva k 4. dávke: Zatiaľ o nej neuvažujeme, v iných krajinách preočkovali ľudí skôr

Pracovný odhad sú dva mesiace

Odborníci i rezort však odhadujú, že jej nástup príde už čoskoro a bude rýchly. Zavedené pravidlá by sa potom mali skončiť štyri týždne po vrchole vlny. Kedy to bude? Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na tlačovke uviedol, že vlna sa prejaví na prelome mesiacov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Predpokladáme, že ďalšia vlna omikronu bude rýchla, jej vrchol očakávame na prelome mesiacov január a február," potvrdila pre Topky hovorkyňa zdravotníctva Zuzana Eliášová. "Presný časový rámec ťažko presne zadefinovať – bude primárne závisieť od vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie. Pracovný odhad je dĺžka približne dvoch mesiacov," dodala.

Sme špecifická krajina, stať sa môže všetko

Ani primár Interného oddelenia v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica Milan Kulkovský si netrúfa predpovedať, aký priebeh bude mať tzv. omikron vlna. "Sme veľmi špecifickou krajinou a stať sa môže všetko. Ja len verím a dúfam, že aj napriek uvoľňovaniu opatrení pre najviac chránených nedôjde k zaplneniu nemocníc," uviedol pre Topky.

Skončiť sa môže až pred Veľkou nocou

"Počty hospitalizovaných sa pravdaže budú zvyšovať, no som si istý, že medzi pacientami s ťažkým priebehom nebude takmer nikto zo skupiny OP+. Vrchol by mal prísť v druhej polovici februára," dodal. Ak by došlo k vrcholu až v druhej polovici februára, štyri týždne by sa zrejme odrátavli až od marca. Veľká noc tohto roku vychádza na polovicu apríla. Tesne pred ňou by tak tento režim skončil. Čo bude platiť ďalej, to zatiaľ autority nevedia.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík uviedol, že je predčasné hovoriť o ďalších pravidlách, no situáciu budú vyhodnocovať priebežne. Slovensko urýchlilo očkovanie treťou, tzv. booster dávkou práve kvôli omikronu. Pôvodne sa tretia dávka pre všetkých podávala po pol roku, po novom sa podáva už po troch mesiacoch.

Štvrtá dávka? O tom sa u nás zatiaľ neuvažuje

Aj v nových opatreniach je zavedený nový režim tzv. OP+. Sem patria plne zaočkovaní, no musia mať buď booster dávku, negatívny test, alebo prekonané ochorenie. Niektoré štáty už očkujú aj štvrtou dávkou. Európska lieková agentúra však v utorok spochybnila možnosť plošného očkovania obyvateľstva štvrtou dávkou.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa jej vyjadrenia by opakované podávanie posilňujúcich očkovacích dávok každých niekoľko mesiacov zrejme nebolo udržateľnou stratégiou. EMA zároveň vyjadrila presvedčenie, že šírenie nového koronavírusového variantu omikron posúva ochorenie COVID-19 z fázy pandémie smerom k trvalo sa vyskytujúcemu ochoreniu, s ktorým ľudstvo bude schopné žiť.

Minister zdravotníctva sa takisto vyjadril, že u nás sa o štvrtej dávke zatiaľ neuvažuje. Niektoré krajiny k tomu podľa neho pristúpili preto, lebo mali preočkovanosť treťou dávkou skončenú skôr ako Slovensko, teda niekoľko týždňov pred nástupom omikronu. "Sú isté krajiny, ktoré štvrtú dávku dali, napríklad Izrael. Bolo to spôsobené tým, že majú veľkú preočkovanosť a už po tretej dávke uplynuli nejaké mesiace, čo u nás nie je pravdou. My teraz očkujeme treťou dávkou druhý alebo tretí mesiac. myslím si, že vzhľadom k situáciu je o štvrtej dávke predčasné hovoriť a zatiaľ o tom neuvažujeme," povedal Lengvarský.

Gröhling pripúšťa, že pre šíriaci sa omikron bude veľa učiteľov pozitívnych

Pre šíriaci sa variant omikron bude veľa učiteľov pozitívnych a školy nebudú môcť zabezpečiť prezenčné vzdelávanie. Vo štvrtok to pripustil minister školstvabBranislav Gröhling. Podľa šéfa rezortu školstva táto situácia nastane aj na Slovensku, lebo sa to deje aj v okolitých krajinách. "Možno toto bude dôvod, prečo sa bude prerušovať vyučovanie v školách," povedal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zároveň verí, že situácia v súvislosti s variantom omikron nebude až taká zlá, že sa bude musieť pristúpiť k výrazným krokom. "Fakt je, že omikron príde. Je naozaj vysoko infekčný, takže veľa ľudí pôjde do karantény. Nevyhneme sa tomu," skonštatoval minister.

Gröhling s ministrom zdravotníctva budú ešte diskutovať o tom, čo spôsobili vianočné sviatky a čo sa udeje po uvoľnení jednotlivých opatrení. Následne sa budú podľa ministra školstva robiť ďalšie rozhodnutia. Ako dodal, je rád, že nielen politickí lídri, ale aj odborníci predpokladajú, že by sa v ďalšej fáze nemali zatvárať školy.