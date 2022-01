KORONAVÍRUS Vo VOC v Nitre v nedeľu deti očkovať nebudú: TOTO je dôvod

NITRA – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) upozorňuje verejnosť, že v nedeľu (16. 1.) nebude vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC) NSK v Nitre očkovať deti vo veku od 12 do 18 rokov. Dôvodom je ochorenie pediatra, ktorý mal deti očkovať, informovala hovorkyňa predsedu kraja Oľga Prekopová.

Vo VOC na Slančíkovej ulici v Nitre sa počas tohto víkendu od 8.00 do 16.30 h podávajú vakcíny Comirnaty a Moderna. Avizované očkovanie detí sa neuskutoční. Očkovanie pokračuje aj v priestoroch polikliniky v Šali, kde sa v čase od 8.00 do 15.00 h očkuje v sobotu vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech a v nedeľu Modernou. V poliklinike v Štúrove sa bude vakcínou Comirnaty očkovať iba počas nedele, v čase od 8.00 do 15.30 h.