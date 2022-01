Pre svadby platia prísne opatrenia: Musia ich dodržiavať aj hudobníci? Jasné slová hygienikov kapely nepotešia!

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA - Aj keď je delta vlna za nami a pomaly, ale isto sa u nás rozbieha omikron vlna, sú povolené svadby pre ľudí do 20 ľudí a len pre tých spĺňajúcich režim OP+. Aj to je znak toho, že kompetentní nechcú nič riskovať. Spadajú však do týchto pravidiel aj hudobné skupiny či iní hudobníci, ktorí tvoria zábavu? Slová hygienikov ich zrejme nepotešia!