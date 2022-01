Poliaci sa vytešujú: Najlepšia zimná sezóna napriek koronavírusu! Ďakujeme slovenskej vláde, odkazujú

BRATISLAVA/VARŠAVA – Situácia s koronavírusom drasticky ovplyvnila mnohé segmenty, medzi nimi gastrosektor, školstvo, ale aj cestovný ruch. Práve tieto spomenuté sektory boli najviac zasiahnuté počas pandémie a najviac trpeli. Ba čo viac, vyzerá to tak, že Slováci radšej, ako slovenskú pokladnicu, plnia tie našich susedov. Mnohí sa nám za to poďakovali.

25. novembra, na Katarínu sa na Slovensku zaviedol lockdown pre zhoršujúci sa pandemickú situáciu, čo spôsobilo výrazné obmedzenie viacerých segmentov hospodárstva. Mnohé deti museli ostať doma, služby boli pozatvárané a otvárali sa až po niekoľkých týždňoch. Napríklad, svahy a lyžiarske strediská sa otvorili už v polovici decembra, ale hoteli sa mohli otvoriť až na prvý sviatok vianočný. A to všetko len pre očkovaných a prekonaných, ktorí so sebou mali aj negatívny PCR test.

No Slováci napriek tomu radšej, ako podporiť náš cestovný ruch, sa rozhodli vycestovať do zahraničia. A to z dôvodu výrazne miernejších opatrení, ako u nás. Upozornila na to televízia TA3 ešte minulý týždeň v piatok. Podľa miestneho podnikateľa Roberta Zawadzki v turizme opatrenia neboli prakticky žiadne, potrebné bolo dodržiavať nosenie respirátorov a pravidelnú dezinfekciu rúk. „Za celý čas, čo podnikám, sme nemali takú sezónu, ako tomu bolo tento rok. Vďaka slovenskej vláde,“ povedal poľský podnikateľ.

Ba čo viac – aj keď bolo zvykom 3. januára spomaliť lyžiarsku sezónu, tento rok tam bolo stále veľa ľudí, strediská sú plné aj v súčasnosti, aj keď už zimné prázdniny skončili. Očakáva sa však, že poľská strana na tom bude vždy lepšie, ako tá slovenská – platia tu totiž oveľa miernejšie pravidlá. Okrem toho vláda podnikateľom v cestovnom ruchu úplne odpustila na tri mesiace a pre infláciu vláda zaviedla nulovú DPH na potraviny a nízku DPH na pohonné látky.

Balík pomoci pre cestovný ruch

Topky.sk sa s problémom obrátila na ministerstvo dopravy, ktoré má cestovný ruch pod správou. Podľa hovorkyne Miriamy Švikruhovej cieľom rezortu vždy pri rokovaniach s inými rezortmi bolo, aby podniky gastrosektora a cestovného ruchu netrpeli. A to tak, aby nemuseli byť zatvorené a mohli poskytovať svoje služby za dodržiavania stanovených opatrení.

"To sme opakovane a verejne komunikovali s dodatkom, že hlavné slovo pri otváraní či zatváraní prevádzok majú odborníci spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR a my to rešpektujeme. Zatiaľ nemáme informáciu, aká bola sezóna počas vianočných prázdnin. Otvorenie ubytovacích zariadení určite pomohlo, no pripomíname, že dovolenky, aj tie zimné, sa plánujú vopred," upozornila Švikruhová.

Pripomenula, že rezort pripravil pre cestovný ruch a gastrosektor balík pomoci v objeme 257 miliónov eur. "K dispozícii je schéma pomoci „de minimis", kde je limit na žiadateľa 200-tisíc eur. Oprávnené obdobie v schéme de minimis je: 1.4.2020 - 31.5.2021 a 1.9.2021 - 30.11.2021," vysvetlila hovorkyňa. Na záver uviedla, že podnikatelia môžu využiť aj štátnu pomoc, kde je limit na žiadateľa milión eur. Rovnako tu môžu žiadať kompenzáciu za obdobie od 1. apríla 2020 do konca mája minulého roku.

"Rozšírenie oprávneného obdobia o ďalšie mesiace plánujeme v prípade oboch schém pomoci," uzavrela.

Nové opatrenia

Od dnešnej polnoci okrem toho budú platiť nové opatrenia, ktoré majú zabrániť masívnemu šíreniu omikronu na Slovensku. Vláda totiž schválila, že tí, ktorí sa budú chcieť ubytovať v hoteli, penzióne či inom ubytovacom zariadení budú musieť spĺňať režim OP+. Zákazníci hotelov a podobných služieb krátkodobého ubytovania po tretej dávke sa už nebudú musieť preukazovať negatívnym testom; táto povinnosť ostáva pre osoby s dvoma dávkami vakcíny s dvojdávkovou schémou a s jednou dávkou vakcíny s jednodávkou schémou.